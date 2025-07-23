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≡ Как самозанятому в Казахстане получить заём: почему новые МФО — лучший выбор?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52207
Как самозанятому в Казахстане получить заём: почему новые МФО — лучший выбор?
Отправлено: 23.07.25 - 14:54
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Фрилансеры, таксисты, курьеры, ремесленники — армия самозанятых растет с каждым днем. Однако у этой свободы есть и обратная сторона: сложности с получением финансовой помощи. Когда срочно нужны деньги, а официального подтверждения зарплаты нет, двери банков часто оказываются закрыты. Но выход есть – Новые и малоизвестные МФО в РК.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
991
Re: Как самозанятому в Казахстане получить заём: почему новые...
Отправлено: 23.07.25 - 14:54
#1
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Чем меньше даешь в долг, тем больше будешь спокоен! Особенно с самозанятыми!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7651
Re: Как самозанятому в Казахстане получить заём: почему новые...
Отправлено: 23.07.25 - 22:00
#2
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Это мои предположения,я не утверждаю и вот о чем я подумал. Этих фирм по кредитованию населения стало очень много,как и в стране много богатых людей которым деньги девать некуда. Если главные банки принадлежат олигархам и там мелкие клерки вынесут мозг пока выпросишь кредит,эти ничем не озабочены и выдают любые суммы всем подряд. Так мне показалось, если судить по их рекламе в соцсетях. Главное никак не пойму, имеется ли у них лицензия на банковские услуги,на сколько дешевле или дороже в сравнении с другими и что самое заковыка,не мошенники ли эти товарищи и где ждать подвоха
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