Re: Как самозанятому в Казахстане получить заём: почему новые...

Отправлено: - 22:00

Это мои предположения,я не утверждаю и вот о чем я подумал. Этих фирм по кредитованию населения стало очень много,как и в стране много богатых людей которым деньги девать некуда. Если главные банки принадлежат олигархам и там мелкие клерки вынесут мозг пока выпросишь кредит,эти ничем не озабочены и выдают любые суммы всем подряд. Так мне показалось, если судить по их рекламе в соцсетях. Главное никак не пойму, имеется ли у них лицензия на банковские услуги,на сколько дешевле или дороже в сравнении с другими и что самое заковыка,не мошенники ли эти товарищи и где ждать подвоха