Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...

Отправлено: - 20:48

У нас после Назарбаева нельзя, мы же жалостливое гос-во, где каждый исполняет Закон и частично соблюдает Порядок в целях Справедливости! Поэтому осуждать и отправлять в места лишения свободы не нужно, нужно по суду осудить к телесному наказанию- удары по телу в течении 4-5 ти лет,имея на ногах и руке электронный браслет и в ухе чип для отслеживания! При этом осужденный будет кормиться не за счет гос-ва или народа, а за свой счет, за счет своих близких, одновременно работать там где ему гос-во определит место работы, например высаживать вокруг селений, и в степи деревья! Если применять огнестрел в отношении лиц, преступивших закон, то надо учить полицию применять оружие прямо в голову или в сердце, если применять резиновую пулю, то только в голову, чтобы не содержать преступника за счет гос-ва или народа и при этом не тратить деньги на еду, на коммунальные услуги, сохраняя жизнь, на электричество, на содержание охраны, на возведение стен, зданий, решеток! Кто ведет себя дерзко, осознанно, совершая умышленно тяжкие или особо тяжкие преступления, то применять смертную казнь через присяжных заседателей! Вот тогда это будет Справедливо!