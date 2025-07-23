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От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52207
От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
Отправлено: 23.07.25 - 10:57
На законные требования полицейских мужчины отреагировали агрессивно, отказывались сесть в патрульную машину и следовать в управление полиции. Впоследствии на место прибыли братья Г., которые вмешались в ситуацию.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18301
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 10:57
электрошокеры или газовые балончики в спецсредства нашей полиции не входят что-ли?
что за вольная борьба постоянная у полиции с задержаными
а если полицейский не потянет бороться дальше что?
долбайте их током ничего плохого в этом нет
самая демократичная и свободная полиция на свете-американская только и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?
что за вольная борьба постоянная у полиции с задержаными
а если полицейский не потянет бороться дальше что?
долбайте их током ничего плохого в этом нет
самая демократичная и свободная полиция на свете-американская только и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1463
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 11:14
Поддерживаю предыдущего комментатора, быдло надо приучать физическим воздействием, слов они не понимают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3792
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 11:58
Цитата:
были же на вооружении ещё советской милиции ПР-73, она же Палка резиновая образца 73 года, она же была прозвана "демократизатор". Один удар ПР быстро успокаивает любое быдло, не хуже всяких электрошокеров. Или ПР уже отменили?
abaika95:
электрошокеры или газовые балончики в спецсредства нашей полиции не входят что-ли?
электрошокеры или газовые балончики в спецсредства нашей полиции не входят что-ли?
были же на вооружении ещё советской милиции ПР-73, она же Палка резиновая образца 73 года, она же была прозвана "демократизатор". Один удар ПР быстро успокаивает любое быдло, не хуже всяких электрошокеров. Или ПР уже отменили?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1700
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 12:14
Цитата:
может тем, что меньше доверяем полиции? Ну чисто так, как гипотеза.
abaika95:
мы чем хуже?
мы чем хуже?
может тем, что меньше доверяем полиции? Ну чисто так, как гипотеза.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3792
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 12:43
Цитата:
В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Не успеет коп шарахнуть током, как ему может прилететь пуля. У нас даже травмат прибрести обычному человеку - проблема. Так что полиции вполне хватит обычных дубинок ПР-73.
abaika95:
олько и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?
олько и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?
В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Не успеет коп шарахнуть током, как ему может прилететь пуля. У нас даже травмат прибрести обычному человеку - проблема. Так что полиции вполне хватит обычных дубинок ПР-73.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8202
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 19:08
Цитата:
Всегда считал и считаю, что нам тоже надо разрешить иметь и главное ПРИМЕНЯТЬ оружие в случае нападения на личность - для САМООБОРОНЫ.
В разы сразу уменьшиться количество краж, ограблении и нападении на человека.
юля елиссева:
В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Н
В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Н
Всегда считал и считаю, что нам тоже надо разрешить иметь и главное ПРИМЕНЯТЬ оружие в случае нападения на личность - для САМООБОРОНЫ.
В разы сразу уменьшиться количество краж, ограблении и нападении на человека.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 991
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 20:48
У нас после Назарбаева нельзя, мы же жалостливое гос-во, где каждый исполняет Закон и частично соблюдает Порядок в целях Справедливости! Поэтому осуждать и отправлять в места лишения свободы не нужно, нужно по суду осудить к телесному наказанию- удары по телу в течении 4-5 ти лет,имея на ногах и руке электронный браслет и в ухе чип для отслеживания! При этом осужденный будет кормиться не за счет гос-ва или народа, а за свой счет, за счет своих близких, одновременно работать там где ему гос-во определит место работы, например высаживать вокруг селений, и в степи деревья! Если применять огнестрел в отношении лиц, преступивших закон, то надо учить полицию применять оружие прямо в голову или в сердце, если применять резиновую пулю, то только в голову, чтобы не содержать преступника за счет гос-ва или народа и при этом не тратить деньги на еду, на коммунальные услуги, сохраняя жизнь, на электричество, на содержание охраны, на возведение стен, зданий, решеток! Кто ведет себя дерзко, осознанно, совершая умышленно тяжкие или особо тяжкие преступления, то применять смертную казнь через присяжных заседателей! Вот тогда это будет Справедливо!
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