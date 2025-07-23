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≡ "Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52207
"Сделки противоречат закону" - На процессе о подвале, который жильцы пытаются отвоевать у застройщика в Костанае, дали показания чиновники
Отправлено: 23.07.25 - 20:28
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Представители госорганов прокомментировали как продажу ТОО "Елена Д" помещений подвала частному лицу, так и то, что новый владелец помещений врезал санузел и электросети своей студии в общедомовые коммуникации.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
991
Re: "Сделки противоречат закону" - На процессе о...
Отправлено: 23.07.25 - 20:28
#1
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Бессмысленная толкотня! Сизифов труд! Нет решения собрания собственников до продажи подвала (нежилого помещения) в частную собственность Глинкину!
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