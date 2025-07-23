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≡ "Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за ошибки ИИ в медицине, ответили в Минцифры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52205
"Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за ошибки ИИ в медицине, ответили в Минцифры
Отправлено: 23.07.25 - 18:45
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Кто будет нести ответственность в случае медицинских ошибок при применении искусственного интеллекта, ответил заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Алибек Сайланбаев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8202
Re: "Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за...
Отправлено: 23.07.25 - 18:45
#1
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Цитата:///не знаю, вы кинете палку в кого-то. Вы же виноваты, а не палка.//

Б.я, ну и пример, аж я покраснел: - если КИНЕТЕ в кого то палку, да и не одну, конечно ПАЛКА виновата- ясень пень, что будет ребёнок- залёт словом.

Он не мог другой пример привести или ИИ подсказал ??
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