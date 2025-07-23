Re: "Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за...

Отправлено: - 18:45

Цитата:///не знаю, вы кинете палку в кого-то. Вы же виноваты, а не палка.//



Б.я, ну и пример, аж я покраснел: - если КИНЕТЕ в кого то палку, да и не одну, конечно ПАЛКА виновата- ясень пень, что будет ребёнок- залёт словом.



Он не мог другой пример привести или ИИ подсказал ??