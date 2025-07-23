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"Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за ошибки ИИ в медицине, ответили в Минцифры
"Полностью доверять нельзя". Кто будет отвечать за ошибки ИИ в медицине, ответили в Минцифры
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