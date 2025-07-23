Отправлено: - 18:32

111:

получается отдельные сорта что ли?

Цитата:Наверное так будет: - если избил врача- то срок получищь, скажем лет 10; если избил сантехника или чабана- то просто пальчиком пригрозят и отпустят, ну или масимум штраф заплатишь.И если собрался кого то побить( бывает: - или скучно, или выпил много, или просто в печали или же морда красная после бани по Евдокимову) - то лучше предварительно глянуть в ПРАЙС-ЛИСТ, что бы знать что тебя ждёт в будущем.Это называется: - идём в СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.