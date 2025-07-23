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Фрилансеры, таксисты, курьеры, ремесленники — армия самозанятых растет с каждым днем. Однако у этой свободы есть и обратная сторона: сложности с получением финансовой помощи. Когда срочно нужны деньги, а официального подтверждения зарплаты нет, двери банков часто оказываются закрыты. Но выход есть – Новые и малоизвестные МФО в РК.