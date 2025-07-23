Re: Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и...

Отправлено: - 13:14

Конечно,такая деградация происходит это кошмар. Раньше бы даже мысли такой не возникало прийти в офис в шортах. И самое страшное что люди даже не понимают что он делает "нитак",когда делаешь замечание, когда он по видеосвязи общается со своей любимой посреди офиса,и говорит "что я сделал неправильно,брат" или машину паркует "раком" около офиса и говорит "брат,а кому она мешает обьехать же можно".. А ещё это постоянное "брат".. Что стало с людьми,ведь было же у нас светское общество,жили культурно.