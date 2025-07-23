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Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и футболке, рассказали в Минтруда
Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и футболке, рассказали в Минтруда
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