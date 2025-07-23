НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и футболке, рассказали в Минтруда
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52204
Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и футболке, рассказали в Минтруда
Отправлено: 23.07.25 - 13:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве регионов страны сохраняется жаркая погода, в связи с чем многие казахстанцы охотно бы сменили рабочие костюмы на шорты и футболки. Однако как на это смотрит трудовое законодательство?
Читать новость

С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1727
Re: Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и...
Отправлено: 23.07.25 - 13:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно,такая деградация происходит это кошмар. Раньше бы даже мысли такой не возникало прийти в офис в шортах. И самое страшное что люди даже не понимают что он делает "нитак",когда делаешь замечание, когда он по видеосвязи общается со своей любимой посреди офиса,и говорит "что я сделал неправильно,брат" или машину паркует "раком" около офиса и говорит "брат,а кому она мешает обьехать же можно".. А ещё это постоянное "брат".. Что стало с людьми,ведь было же у нас светское общество,жили культурно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45564
Re: Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и...
Отправлено: 23.07.25 - 14:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У госов же кондеры, авто тоже с кондерами, вертолеты и тд
У них то все хорошо
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
989
Re: Жара в Казахстане: можно ли приходить на работу в шортах и...
Отправлено: 23.07.25 - 14:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только дебилоиды ищут себе преференции и проблемы во всем, и не только в одежде! Может костюм Адама и Евы носить когда жарко в офисе, да можно, если организация приняла такое решение!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS