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≡ От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52202
От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой потасовки в центре Костаная за сопротивление полиции
Отправлено: 23.07.25 - 10:57
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На законные требования полицейских мужчины отреагировали агрессивно, отказывались сесть в патрульную машину и следовать в управление полиции. Впоследствии на место прибыли братья Г., которые вмешались в ситуацию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18301
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 10:57
#1
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электрошокеры или газовые балончики в спецсредства нашей полиции не входят что-ли?
что за вольная борьба постоянная у полиции с задержаными
а если полицейский не потянет бороться дальше что?
долбайте их током ничего плохого в этом нет
самая демократичная и свободная полиция на свете-американская только и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1463
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 11:14
#2
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Поддерживаю предыдущего комментатора, быдло надо приучать физическим воздействием, слов они не понимают.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3792
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 11:58
#3
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Цитата:
abaika95:
электрошокеры или газовые балончики в спецсредства нашей полиции не входят что-ли?

были же на вооружении ещё советской милиции ПР-73, она же Палка резиновая образца 73 года, она же была прозвана "демократизатор". Один удар ПР быстро успокаивает любое быдло, не хуже всяких электрошокеров. Или ПР уже отменили?
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1698
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 12:14
#4
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Цитата:
abaika95:
мы чем хуже?

может тем, что меньше доверяем полиции? Ну чисто так, как гипотеза.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3792
Re: От 10 до 15 суток ареста получили участники массовой...
Отправлено: 23.07.25 - 12:43
#5
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Цитата:
abaika95:
олько и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?

В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Не успеет коп шарахнуть током, как ему может прилететь пуля. У нас даже травмат прибрести обычному человеку - проблема. Так что полиции вполне хватит обычных дубинок ПР-73.
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