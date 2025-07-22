Отправлено: - 10:27

В ноябре 2020 года отмечал, что против того чтобы не прописывали национальную принадлежность граждан, процитирую, как обычно:Кайрат стайер: При всём моём уважении к американцам, США не может быть примером, во-первых, как указывает автор, там возможно превратились в толпу, при этом много противоречии. Так, коренное население индейцы, вообще отсутствует понятие государствообразующая нация, да и состоит из многих штатов, форма устройства государства федеративное.Во-вторых, у каждого народа есть своя культура которая неповторимая, но схожа с родственными народами и.т.д. мы возрождаем свой язык, традиции и обычаи, ничего ирроцианального в этом нет. Мы все Казахстанцы, не зависимо от национальной принадлежности, в наших паспортах указана национальная принадлежность каждого человека и это опять на мой взгляд правильно. К слову, соседи давно в паспортах не указывают национальность, если не ошибаюсь за исключением татар и башкир, у них специальные вкладыши существуют, где указана их национальная принадлежность. Как отметил ранее, против того, чтобы в документах не указывали национальную принадлежность, В части касающейся "Единой наций", в своё время Гер ага (Герольд Бельгер) говорил: если в паспорте уберут графу национальность, тогда я ручкой напишу, что я немец. Дальше как сложатся обстоятельства посмотрим.Подробнее здесь: