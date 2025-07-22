Изображение снежного барса появится в паспорте Казахстана. Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Бауржан Аленов, ведомство работает над повышением уровня защиты национального паспорта. Читать новость
Помню как то агитировали за биометрические паспорта, которые будут содержать все сведения и под этим предлогом повысили в пять раз цену на них. И где эта биометрия? И мне как то ничуть не легче и не лучше от того,что появилось изображение этого барса. Ну занимались бы делом, тем, что реально будет полезно каждому казахстанцу, так нет же, картинки меняют, ачетакова.
Так паспорт же этот биометрический, на верхнем фрагменте где только фото, картинка чипа имеется, так что не волнуйтесь вы так А вот что в казахстанских паспортах указана национальность, я даже не знал об этом У нас в паспортах национальность не указывается.
Вот фото казахстанского паспорта с чипом биометрии
Нурбанчик: А вот что в казахстанских паспортах указана национальность, я даже не знал об этом У нас в паспортах национальность не указывается.
Попытки властей были неоднократно, убрать национальность, граждане были против. В настоящее время в паспортах граждан РК на странице с наблюдениями ("Observations") предусмотрено размещение поля «ҰЛТЫ / НАЦИОНАЛЬНОСТЬ», которое может быть заполнено по желанию владельца паспорта. То есть указывать национальность не обязательно.
9. Страница 3 паспорта гражданина Республики Казахстан предназначена для размещения отметок, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Если страница 3 использована, то отметки производятся на другой свободной странице паспорта. На странице 3 вертикально размещена надпись на государственном и английском языках:
"МӘЛІМЕТ/OBSERVATIONS";
на государственном и русском языках: "ҰЛТЫ/НАЦИОНАЛЬНОСТЬ".
Национальность в паспорте гражданина Республики Казахстан указывается по желанию владельца.
В ноябре 2020 года отмечал, что против того чтобы не прописывали национальную принадлежность граждан, процитирую, как обычно:
Кайрат стайер: При всём моём уважении к американцам, США не может быть примером, во-первых, как указывает автор, там возможно превратились в толпу, при этом много противоречии. Так, коренное население индейцы, вообще отсутствует понятие государствообразующая нация, да и состоит из многих штатов, форма устройства государства федеративное.Во-вторых, у каждого народа есть своя культура которая неповторимая, но схожа с родственными народами и.т.д. мы возрождаем свой язык, традиции и обычаи, ничего ирроцианального в этом нет. Мы все Казахстанцы, не зависимо от национальной принадлежности, в наших паспортах указана национальная принадлежность каждого человека и это опять на мой взгляд правильно. К слову, соседи давно в паспортах не указывают национальность, если не ошибаюсь за исключением татар и башкир, у них специальные вкладыши существуют, где указана их национальная принадлежность. Как отметил ранее, против того, чтобы в документах не указывали национальную принадлежность, В части касающейся "Единой наций", в своё время Гер ага (Герольд Бельгер) говорил: если в паспорте уберут графу национальность, тогда я ручкой напишу, что я немец. Дальше как сложатся обстоятельства посмотрим.
Kairat stayer: В части касающейся "Единой наций", в своё время Гер ага (Герольд Бельгер) говорил: если в паспорте уберут графу национальность, тогда я ручкой напишу, что я немец. Дальше как сложатся обстоятельства посмотрим.
Для указания национальности достаточно свидетельства о рождении ребенка, куда его родители могут прописать лично свои национальности при желании.
Kairat stayer: К слову, соседи давно в паспортах не указывают национальность, если не ошибаюсь за исключением татар и башкир, у них специальные вкладыши существуют, где указана их национальная принадлежность. Как отметил ранее, против того, чтобы в документах не указывали национальную принадлежность,
Отмечают, что 23 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление № 2267 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации», которое вступило в силу 1 января 2024 года. В новой редакции полностью исключена возможность вкладышей на национальных языках республик никаких упоминаний о них нет.
Нурбанчик: Place of birth (Место рождения): KAZAKHSTAN. Это же не верно, при такой дате рождения необходимо указывать USSR.
Вот тут кстати согласен. Только не USSR а KazSSR, у страны всё-таки был отдельный республиканский статус в составе союза. И даже в свидетельствах о рождении выдаваемых в совке указывалась именно конкретная республика а не весь союз. Но в конечном итоге на тот момент это был не Казахстан или, как в моем случае Украина, это были страны, пусть даже территориально идентичные но назывались они по другому и ничего зазорного в этом нет.
Нурбанчик: Для указания национальности достаточно свидетельства о рождении ребенка, куда его родители могут прописать лично свои национальности при желании.
На мой взгляд, пусть космополиты не указывают в паспортах национальности (Люди, которые считает себя гражданами мира, а не какой-то одной конкретной страны или нации). У нас в паспортах предусмотрена графа - ұлты/национальность, где граждане по желанию прописывают: қазақ/казах мужчины, қазақ/казашка женщины, аналогично казахстанцы разных национальностей. Есть выбор хочешь указывай, хочешь не указывай, твоё право.
Карачун: Вот тут кстати согласен. Только не USSR а KazSSR, у страны всё-таки был отдельный республиканский статус в составе союза. И даже в свидетельствах о рождении выдаваемых в совке указывалась именно конкретная республика а не весь союз.
Да, в свидетельстве о рождении указывалось место рождения, но на обложке свидетельства о рождении было написано сверху над гербом - СССР! До 26.12.1991 г. страны Казахстан на международной арене не было. У меня в загранпаспорте место рождения указано как Алма-Ата/USSR, у супруги Новороссийск/USSR, у детей /RUSSIA. По верному будет для загранпаспорта указывать место рождения кто родился до 26.12.1991 - USSR. Смотрю в интернете фото казахстанских паспортов - там место рождения везде кто до 26.12.1991 родился указано -Казахстан .
Фото взяты из интернета: Вот гражданин родившийся в СССР в Казахской ССР
Нурбанчик: Для указания национальности достаточно свидетельства о рождении ребенка, куда его родители могут прописать лично свои национальности при желании.
Как сейчас с этим дело обстоит не знаю, но когда впервые получал уд.л.(тогда там без вопросов национальность указывалась) мне дали список на нескольких листах состоящий из национальностей всего мира и сказали "выбирай"...вот это я понимаю демократия и свобода выбора была.
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