Отправлено: - 12:43

abaika95:

олько и делает что бьет током и расстреливает своих граждан оказавших сопротивление, а мы чем хуже?

Цитата:В США почти каждый имеет огнестрел и не по одному стволу. Не успеет коп шарахнуть током, как ему может прилететь пуля. У нас даже травмат прибрести обычному человеку - проблема. Так что полиции вполне хватит обычных дубинок ПР-73.