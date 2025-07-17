Отправлено: - 11:13

vofkakst:

Кто бы спорил, но смысл делать хорошие бордюры, если дороги все разбитые, а ровно уложенную брусчатку в городе поискать надо. Н

Цитата:ну дороги не прям все разбитыеесть дороги нормальныеа бордюры это то что явно видимотоесть сделать дорогу гдето на кск-ну будут ее видеть местные жители и то ныть начнут что то не так или этоа бордюр в центре, о как! это сразу видно! это да! акимат вон что-то делает!молодцы не молодцы дело уже 10 конечноглавное работа кипит))