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≡ Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52202
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 11:54
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Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный бордюр за 51 млн тенге - это «взвешенное решение» акимата Костаная. Он объяснил это тем, что, в отличие от бетонных бордюров, гранитные более долговечны и эстетичны. Вы согласны с акимом?
Результаты опроса

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
304
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 11:54
#1
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Я поставила - нет, но не согласна с продолжением фразы, что это пустая трата денег. Это очередная кормушка для нечистых на руку гос.чиновников.Фраза «Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет? Он должен посадить лес, чтобы спрятать лист» » принадлежит патеру Брауну из рассказов Гилберта Кийта Честертона.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1576
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 12:01
#2
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Был у нас один -цвЯточки везде втыкал. Второй все в камень облачил. Третьему бордюры покоя не давали.
Последний жжет напалмом - и дома одинаковые должны быть, и столбы мощные на жестянку сменить, и бордюры нормальные на крошку (вот увидите, что с ними станет через пару лет) заменить. Освещение в городе - хуже некуда. Зато реформы и дешевое китайское гуано, закупленное по принципу госзакупок " чем хуже (читать "дешевле") - тем лучше.
В городе проблем -непаханое поле, а мы камешки перетыкиваем. Бред . налицо лоббирование чьих-то интересов и нецелевое использование бюджета
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8199
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 13:11
#3
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Цитата:
vofkakst:
а мы камешки перетыкиваем


Не берите на себя ответственность акимов: - наверное не МЫ, а ОНИ.

Прголосовал за 4 пункт: - Токаев их главный работодатель, вроде говорит: "...экономьте, и если тратите, то только на ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ нужды..." - очевидно что:- каждый НАСТОЯЩИЙ аким, умнее, мудрее, дальновиднее, и грамотней ПРЕДЫДУЩЕГО и надо думать что БУДУЩИЙ аким будет в десятки раз умней, мудрей, дальновидней и грамотней НАСТОЯЩЕГО.

Так что ждите что, потенциальный БУДУЩИЙ аким через пару лет заявит:"....что гранитный(каменный, глинянный, песочный, белокаменный из Актау, известняковый, железный, стеклянный, пластмассовый, деревянный, медный, бронзовый, серебрянный, золотой, платиновый, из редкоземельных металлов- нужное ПОДЧЕРКНУТЬ) бордюр за СТО миллионов тенге- это "ВЗВЕШЕНОЕ" решение акимата Костаная...."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18301
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 14:33
#4
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А если без эмоций то такие тротуары и бордюры смотрятся конечно выгоднее
По независимости уже положили.
Но опять же, очень волнует качество
Кладут какие-то пацаны студенты за три тугрика за куб
Чё они там накладки будет понятно первой весной
Когда эти булыжники начнут топорщица и торчат во все стороны
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1576
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 18.07.25 - 11:57
#5
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Цитата:
abaika95:
такие тротуары и бордюры смотрятся конечно выгоднее

Кто бы спорил, но смысл делать хорошие бордюры, если дороги все разбитые, а ровно уложенную брусчатку в городе поискать надо. Надо ж наверно решать проблемы по мере их важности. Весь город стоит - а у нас бордюрчики меняют.
Руками явно не из плеч растущими тротуары у нас выложены,люки - настолько глубокие, что диск погнуть можно. Это вторичные задачи. Важнее бордюры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8199
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 22.07.25 - 08:22
#6
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Цитата:
vofkakst:
люки - настолько глубокие


Да это проблема: - когда бываю в городе и где часто расположены люки- виляю рулём, что аж стыдно перед следующей за мной машиной, но что делать: - боюсь попасть в плохо прикрытый люк или же в глубокую яму под крышку люка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45559
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 22.07.25 - 13:22
#7
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Вместо строительства фабрик и заводов, они с места на место перекладывают брусчатку и какие то граниты
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1698
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 22.07.25 - 16:08
#8
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По-моему тут как нельзя лучше подходит поговорка " можно вывезти человека из деревни, а вот деревню из человека не вывести никогда"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18301
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 23.07.25 - 11:13
#9
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Цитата:
vofkakst:
Кто бы спорил, но смысл делать хорошие бордюры, если дороги все разбитые, а ровно уложенную брусчатку в городе поискать надо. Н

ну дороги не прям все разбитые
есть дороги нормальные
а бордюры это то что явно видимо
тоесть сделать дорогу гдето на кск-ну будут ее видеть местные жители и то ныть начнут что то не так или это
а бордюр в центре, о как! это сразу видно! это да! акимат вон что-то делает!
молодцы не молодцы дело уже 10 конечно
главное работа кипит))
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