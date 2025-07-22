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111:

сами дали ей денег безвозмездно и хотят ей засадить по полной

Цитата:Тут что то не то: - я примерно знаю как люди и организации перечисляли деньги в разные фонды( сам через это проходил) - никакой коммерсант или банк в здравом уме просто так НЕ ОТДАСТ свои деньги, даже хоть утопленникам, даже хоть погорельцам- не верите спросите у Добринцова.Тут схема такая: - под патронажем власти( неважно правящей партии или самой исполнительной власти) создаётся некий общественный фонд для какой то цели, например - помощи угнетённым народам Африки или за свободу Анжелы Дэвис и начинаются звонки разным коммерсантам и банкам от ПАТРОНОВ этого фонда.Если какому то коммерсанту, девелоперу, сидящему на гос.закупках, подрядах и тендерах, или коммерческому банку получившему миллиардную субсидию от государства позвонят СВЕРХУ, навряд ли они откажут этому СВЕРХУ - звонит то не она, не Перизат- кто она такая - НИКТО и звать её НИКАК- под её имя никто и никогда не даст ни одного тыина и ни одного тенге.Почему дело дошло до суда и до публичной огласки- наерное случился какой то форс-мажор - и делишки Перизат эти смотрящие СВЕРХУ попросту ПРОГЛЯДЕЛИ или же случилась собыкновеная жадность до халявных денег её кураторов от власти.Она - СТРЕЛОЧНИК, правда жадная до денег, но стрелочник и будет сидеть все эти ДЕСЯТЬ лет- по её статье нет УДО.