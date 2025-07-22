НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обладателей первых наград летней Спартакиады определили в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52200
Обладателей первых наград летней Спартакиады определили в Костанайской области
Отправлено: 22.07.25 - 23:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финальные старты XXXVIII Спартакиады пройдут в этом году в Денисовском районе. А уже сейчас стали известны обладатели первых наград в пулевой стрельбе, настольном теннисе и шахматах, соревнования по которым прошли в Костанае и Тобыле.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8198
Re: Обладателей первых наград летней Спартакиады определили в...
Отправлено: 22.07.25 - 23:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше летняя Спартакиада называлась: "Тын-Целина", эимняя - "Буркасым- Метель", сейчас соревнования проходят без названия- интересно, с чем это связано- с ДЕСОВЕТИЗАЦИИ или отрицанием положительной роли целины в истории Кустанайщины ??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS