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≡ Какой срок запросили для Перизат Кайрат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52199
Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 18:42
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На заседании суда по делу общественницы Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой прокурор Арман Казекен озвучил сроки, которые гособвинение просит назначить подсудимым.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45558
Re: Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 18:42
#1
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Люди с ума сошли, сами дали ей денег безвозмездно и хотят ей засадить по полной
А если чиновник , которому народ не давал, украл у народа, то ничего
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2267
Re: Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 18:51
#2
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Цитата:
111:
Люди с ума сошли, сами дали ей денег безвозмездно и хотят ей засадить по полной А если чиновник , которому народ не давал, украл у народа, то ничего

Вы прежде чем писать такое , трижды обдумайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45558
Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 19:03
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:
трижды обдумайте.

Тут и думать нечего, раз дали ей, то дали и забыли
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
986
Re: Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 19:27
#4
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Прокурор запросил совсем мало! Если запросил мало, то нужно применить первые 5 лет тюрьмы, а 5 лет отбудет в зоне с максимальной безопасностью! После этого процесса все будут воровать, особенно мошенники! Может за хищение и кражи нужно карательным органам просто прощать расхитителей и взяточников, может они не имели умысла украсть, а просто попользовался и все! Только жалость приведет к разрухе всей жалостливой стране, которую могут растащить такие хищники!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8197
Re: Какой срок запросили для Перизат Кайрат
Отправлено: 22.07.25 - 22:46
#5
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Цитата:
111:
сами дали ей денег безвозмездно и хотят ей засадить по полной


Тут что то не то: - я примерно знаю как люди и организации перечисляли деньги в разные фонды( сам через это проходил) - никакой коммерсант или банк в здравом уме просто так НЕ ОТДАСТ свои деньги, даже хоть утопленникам, даже хоть погорельцам- не верите спросите у Добринцова.
Тут схема такая: - под патронажем власти( неважно правящей партии или самой исполнительной власти) создаётся некий общественный фонд для какой то цели, например - помощи угнетённым народам Африки или за свободу Анжелы Дэвис и начинаются звонки разным коммерсантам и банкам от ПАТРОНОВ этого фонда.
Если какому то коммерсанту, девелоперу, сидящему на гос.закупках, подрядах и тендерах, или коммерческому банку получившему миллиардную субсидию от государства позвонят СВЕРХУ, навряд ли они откажут этому СВЕРХУ - звонит то не она, не Перизат- кто она такая - НИКТО и звать её НИКАК- под её имя никто и никогда не даст ни одного тыина и ни одного тенге.
Почему дело дошло до суда и до публичной огласки- наерное случился какой то форс-мажор - и делишки Перизат эти смотрящие СВЕРХУ попросту ПРОГЛЯДЕЛИ или же случилась собыкновеная жадность до халявных денег её кураторов от власти.
Она - СТРЕЛОЧНИК, правда жадная до денег, но стрелочник и будет сидеть все эти ДЕСЯТЬ лет- по её статье нет УДО.
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