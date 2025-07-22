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≡ Участников массовой потасовки в центре Костаная задержали полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52199
Участников массовой потасовки в центре Костаная задержали полицейские
Отправлено: 22.07.25 - 13:16
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Вечером 21 июля в центре города, возле ТРЦ «ЦУМ» по пр. Абая, произошла потасовка с участием нескольких молодых людей. На место происшествия выехали сразу несколько экипажей полиции. О случившемся вчера сообщили читатели «НГ». Ситуацию прокомментировали в полиции.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45558
Re: Участников массовой потасовки в центре Костаная задержали...
Отправлено: 22.07.25 - 13:16
#1
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Вчера что то гуляли, по пути видели как полиция гоняет то одних, у Рахата других.
За все штрафы
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
986
Re: Участников массовой потасовки в центре Костаная задержали...
Отправлено: 22.07.25 - 21:29
#2
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Только алкаши пьют спиртное в жаркую погоду! Если это алкаши, то поделом! Зона быстро ломает дураков, которые потом становятся биомусором
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