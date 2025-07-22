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≡ Маленький ребенок выпал с 4 этажа в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52199
Маленький ребенок выпал с 4 этажа в Рудном
Отправлено: 22.07.25 - 21:26
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Несчастный случай произошел сегодня, 22 июля. Мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев упал с 4 этажа многоэтажного дома. Информацию подтвердили в пресс-службе рудненской городской больницы.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
986
Re: Маленький ребенок выпал с 4 этажа в Рудном
Отправлено: 22.07.25 - 21:26
#1
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Какие нужны еще уговоры! Родители сами виноваты и за увечья ребенка должны обязательно нести ответственность за халатность!
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