Re: Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая...

Отправлено: - 21:24

Того, кто не ценит труд другого, должен быть наказан не штрафом, а телесными наказанием! Это чувствительней чем штраф, кроме того, семья не будет от этого страдать, деньги будут целы! А тут получил 10 ударов бамбуковыми палками в течении 2-х суток, остальные получит по выходным!