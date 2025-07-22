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≡ Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая заплатит костанаец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52199
Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая заплатит костанаец
Отправлено: 22.07.25 - 15:51
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Петуньи, высаженные в горшках вдоль улицы, оборвал неизвестный в субботу 19 июля. Валяющиеся на тротуаре от аквапарка «Лагуна» до ТЦ «Бум» цветы заметили горожане ранним утром. Правоохранительные органы нашли хулигана, его дело на днях рассмотрел суд.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7648
Re: Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая...
Отправлено: 22.07.25 - 15:51
#1
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Почему нет наказания ввиде публичного по мягкому месту высечь розгами, ведь фактически ничего не поменялось с той поры,когда применяли подобные методы
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16759
Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая заплатит костанаец
Отправлено: 22.07.25 - 16:07
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Сайлау вы же бывший комсомолец, где гуманизм? Это же не наш метод) (приключения Шурика)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45558
Re: Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая...
Отправлено: 22.07.25 - 19:01
#3
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Ну выпил и выпил, ничего серьезного он не сделал
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
986
Re: Штраф в 78 тыс. тенге за сорванные цветы на пр. Абая...
Отправлено: 22.07.25 - 21:24
#4
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Того, кто не ценит труд другого, должен быть наказан не штрафом, а телесными наказанием! Это чувствительней чем штраф, кроме того, семья не будет от этого страдать, деньги будут целы! А тут получил 10 ударов бамбуковыми палками в течении 2-х суток, остальные получит по выходным!
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