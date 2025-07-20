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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 17:41
#7831
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Цитата:
Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.


Прикольно так, налетели и получили ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 17:42
#7832
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Блин, жаль времени нет, меня в чаты включили, теперь там пока
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 20:29
#7833
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Цитата:
111:
Золотые слова!

Ты делаешь Акросу щекотно :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 20:30
#7834
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Цитата:
111:
Блин, жаль времени нет, меня в чаты включили, теперь там пока

Ну да, ну да. Ты просто гасишься теперь ото всех))
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 08:57
#7835
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Германии в случае ввода военного положения потребуется несколько сотен тысяч водителей грузовиков, для этого необходимо привлечь в эту сферу женщин, выходцев из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров, заявил в интервью газете Bild глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 09:25
#7836
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На счёт женщин и пенсионеров сомневаюсь. Там и без них хватает беларуссов мужчин и в последнее время много из средней Азии и с нашей страны.

А вот такие знаки там появились с год назад через все мосты. Как расшифровывается я Незнаю.
Но точно они связаны с передвижение военной техники .

:-x

[Исправлено: Vit, 22.07.2025 - 10:03]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16759
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 09:26
#7837
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Раньше их не было. :-o :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 11:00
#7838
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Цитата:
Vit:

Цитата:
На счёт женщин и пенсионеров сомневаюсь.

нужно правильно научиться воспринимать информацию
в этом случае это прогрев немецких гоев ;-) :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 13:18
#7839
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Цитата:
YESNO:

Это что за такое?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:35
#7840
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Цитата:
111:
Это что за такое?

Чё ты тихий такой стал? Аким приходил, теплопотери нашел? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:38
#7841
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Чё ты тихий такой стал?

Я был громким?
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:41
#7842
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Цитата:
111:
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?

Ты чё, его статью не читал про теплопотери? Или он вместо себя дуболомов к тебе отправил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:42
#7843
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Цитата:
111:
Я был громким?

Дофига лишнего базарил 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 19:04
#7844
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты чё, его статью не читал про теплопотери?

Ты что, читаешь все статьи, что наши чиновники тебе на уши вешают?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 19:05
#7845
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Дофига лишнего базарил 8-)

Это не лишнее
У этого лишнего была некоторая цель и да, я доволен
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