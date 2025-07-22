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≡ "Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под крышей жилого дома, утверждает жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52197
"Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под крышей жилого дома, утверждает жительница Костаная
Отправлено: 22.07.25 - 18:54
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По ее словам, голуби обустроили на чердаке гнезда с птенцами, которые еще не могут летать. И даже если взрослых птиц спугнул шум работ, маленькие остались внутри и погибают без доступа к пище.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
Re: "Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под...
Отправлено: 22.07.25 - 18:54
#1
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Обычная практика.
Нанимаешь фирму, платишь по 4-5 тысяч с хаты, они закрывают для голубей входы и выходы
Потом две три недели ждешь, пока последний голубь не сдохнет без пищи и воды
Потом фирма приезжает и убирает трупы голубей мешками.
Голуби больше не попадают на чердак и не гадят и нет от них их блох, махонькие такие, еле глазом видные.
Соседи дома довольны.
Мы именно так сделали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45557
"Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под крышей жилого дома, утверждает жительница Костаная
Отправлено: 22.07.25 - 18:59
#2
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Цитата:
жила в Донецке 30 лет. У

Что вы говорите?
Зачем сочиняете?
Когда в последний раз видели тот же стадион, где было Евро 2012 по моему?
И да, в Донецке люди сейчас гадят в кулечки и вытаскивают содержимое кал и мочу в мусорки, а кто то сбрасывает с балкона, потому что воды там нет
И сейчас договорились давать воду раз в три дня по Донецку и то не везде, курочки без воды на фабриках мрут пачками.
Нет там воды от слова совсем, а водовод разграблен как и шахты.
Не нужно сейчас наш русский город Донецк ставить в пример нам

[Исправлено: 111, 22.07.2025 - 20:00]
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