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"Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под крышей жилого дома, утверждает жительница Костаная
"Они там погибают" - Птиц заживо замуровали под крышей жилого дома, утверждает жительница Костаная
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