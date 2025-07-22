Отправлено: - 18:59

жила в Донецке 30 лет. У

[Исправлено: 111, 22.07.2025 - 20:00]

Цитата:Что вы говорите?Зачем сочиняете?Когда в последний раз видели тот же стадион, где было Евро 2012 по моему?И да, в Донецке люди сейчас гадят в кулечки и вытаскивают содержимое кал и мочу в мусорки, а кто то сбрасывает с балкона, потому что воды там нетИ сейчас договорились давать воду раз в три дня по Донецку и то не везде, курочки без воды на фабриках мрут пачками.Нет там воды от слова совсем, а водовод разграблен как и шахты.Не нужно сейчас наш русский город Донецк ставить в пример нам