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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 17:41
Цитата:
Прикольно так, налетели и получили
Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.
Прикольно так, налетели и получили
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 17:42
Блин, жаль времени нет, меня в чаты включили, теперь там пока
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 20:29
Цитата:
Ты делаешь Акросу щекотно
111:
Золотые слова!
Золотые слова!
Ты делаешь Акросу щекотно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 20:30
Цитата:
Ну да, ну да. Ты просто гасишься теперь ото всех))
111:
Блин, жаль времени нет, меня в чаты включили, теперь там пока
Блин, жаль времени нет, меня в чаты включили, теперь там пока
Ну да, ну да. Ты просто гасишься теперь ото всех))
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 08:57
Германии в случае ввода военного положения потребуется несколько сотен тысяч водителей грузовиков, для этого необходимо привлечь в эту сферу женщин, выходцев из ряда стран-участниц СНГ и пенсионеров, заявил в интервью газете Bild глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 09:25
На счёт женщин и пенсионеров сомневаюсь. Там и без них хватает беларуссов мужчин и в последнее время много из средней Азии и с нашей страны.
А вот такие знаки там появились с год назад через все мосты. Как расшифровывается я Незнаю.
Но точно они связаны с передвижение военной техники .
[Исправлено: Vit, 22.07.2025 - 10:03]
А вот такие знаки там появились с год назад через все мосты. Как расшифровывается я Незнаю.
Но точно они связаны с передвижение военной техники .
[Исправлено: Vit, 22.07.2025 - 10:03]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 09:26
Раньше их не было.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1722
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 11:00
Цитата:
Цитата:
нужно правильно научиться воспринимать информацию
в этом случае это прогрев немецких гоев
Vit:
Цитата:
На счёт женщин и пенсионеров сомневаюсь.
нужно правильно научиться воспринимать информацию
в этом случае это прогрев немецких гоев
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 13:18
Цитата:
Это что за такое?
YESNO:
Это что за такое?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:35
Цитата:
Чё ты тихий такой стал? Аким приходил, теплопотери нашел?
111:
Это что за такое?
Это что за такое?
Чё ты тихий такой стал? Аким приходил, теплопотери нашел?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:38
Цитата:
Цитата:
Я был громким?
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?
maxsaf:
Цитата:
Чё ты тихий такой стал?
Я был громким?
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:41
Цитата:
Ты чё, его статью не читал про теплопотери? Или он вместо себя дуболомов к тебе отправил?
111:
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?
А Аким причем, он что, обдолбаный сантехник?
Ты чё, его статью не читал про теплопотери? Или он вместо себя дуболомов к тебе отправил?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 18:42
Цитата:
Дофига лишнего базарил
111:
Я был громким?
Я был громким?
Дофига лишнего базарил
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 19:04
Цитата:
Цитата:
Ты что, читаешь все статьи, что наши чиновники тебе на уши вешают?
maxsaf:
Цитата:
Ты чё, его статью не читал про теплопотери?
Ты что, читаешь все статьи, что наши чиновники тебе на уши вешают?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.07.25 - 19:05
Цитата:
Цитата:
Это не лишнее
У этого лишнего была некоторая цель и да, я доволен
maxsaf:
Цитата:
Дофига лишнего базарил
Это не лишнее
У этого лишнего была некоторая цель и да, я доволен
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