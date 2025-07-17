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Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52193
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 11:54
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный бордюр за 51 млн тенге - это «взвешенное решение» акимата Костаная. Он объяснил это тем, что, в отличие от бетонных бордюров, гранитные более долговечны и эстетичны. Вы согласны с акимом?
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Результаты опроса
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 304
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 11:54
Я поставила - нет, но не согласна с продолжением фразы, что это пустая трата денег. Это очередная кормушка для нечистых на руку гос.чиновников.Фраза «Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет? Он должен посадить лес, чтобы спрятать лист» » принадлежит патеру Брауну из рассказов Гилберта Кийта Честертона.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1576
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 12:01
Был у нас один -цвЯточки везде втыкал. Второй все в камень облачил. Третьему бордюры покоя не давали.
Последний жжет напалмом - и дома одинаковые должны быть, и столбы мощные на жестянку сменить, и бордюры нормальные на крошку (вот увидите, что с ними станет через пару лет) заменить. Освещение в городе - хуже некуда. Зато реформы и дешевое китайское гуано, закупленное по принципу госзакупок " чем хуже (читать "дешевле") - тем лучше.
В городе проблем -непаханое поле, а мы камешки перетыкиваем. Бред . налицо лоббирование чьих-то интересов и нецелевое использование бюджета
Последний жжет напалмом - и дома одинаковые должны быть, и столбы мощные на жестянку сменить, и бордюры нормальные на крошку (вот увидите, что с ними станет через пару лет) заменить. Освещение в городе - хуже некуда. Зато реформы и дешевое китайское гуано, закупленное по принципу госзакупок " чем хуже (читать "дешевле") - тем лучше.
В городе проблем -непаханое поле, а мы камешки перетыкиваем. Бред . налицо лоббирование чьих-то интересов и нецелевое использование бюджета
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8194
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 13:11
Цитата:
Не берите на себя ответственность акимов: - наверное не МЫ, а ОНИ.
Прголосовал за 4 пункт: - Токаев их главный работодатель, вроде говорит: "...экономьте, и если тратите, то только на ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ нужды..." - очевидно что:- каждый НАСТОЯЩИЙ аким, умнее, мудрее, дальновиднее, и грамотней ПРЕДЫДУЩЕГО и надо думать что БУДУЩИЙ аким будет в десятки раз умней, мудрей, дальновидней и грамотней НАСТОЯЩЕГО.
Так что ждите что, потенциальный БУДУЩИЙ аким через пару лет заявит:"....что гранитный(каменный, глинянный, песочный, белокаменный из Актау, известняковый, железный, стеклянный, пластмассовый, деревянный, медный, бронзовый, серебрянный, золотой, платиновый, из редкоземельных металлов- нужное ПОДЧЕРКНУТЬ) бордюр за СТО миллионов тенге- это "ВЗВЕШЕНОЕ" решение акимата Костаная...."
vofkakst:
а мы камешки перетыкиваем
а мы камешки перетыкиваем
Не берите на себя ответственность акимов: - наверное не МЫ, а ОНИ.
Прголосовал за 4 пункт: - Токаев их главный работодатель, вроде говорит: "...экономьте, и если тратите, то только на ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ нужды..." - очевидно что:- каждый НАСТОЯЩИЙ аким, умнее, мудрее, дальновиднее, и грамотней ПРЕДЫДУЩЕГО и надо думать что БУДУЩИЙ аким будет в десятки раз умней, мудрей, дальновидней и грамотней НАСТОЯЩЕГО.
Так что ждите что, потенциальный БУДУЩИЙ аким через пару лет заявит:"....что гранитный(каменный, глинянный, песочный, белокаменный из Актау, известняковый, железный, стеклянный, пластмассовый, деревянный, медный, бронзовый, серебрянный, золотой, платиновый, из редкоземельных металлов- нужное ПОДЧЕРКНУТЬ) бордюр за СТО миллионов тенге- это "ВЗВЕШЕНОЕ" решение акимата Костаная...."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18297
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 17.07.25 - 14:33
А если без эмоций то такие тротуары и бордюры смотрятся конечно выгоднее
По независимости уже положили.
Но опять же, очень волнует качество
Кладут какие-то пацаны студенты за три тугрика за куб
Чё они там накладки будет понятно первой весной
Когда эти булыжники начнут топорщица и торчат во все стороны
По независимости уже положили.
Но опять же, очень волнует качество
Кладут какие-то пацаны студенты за три тугрика за куб
Чё они там накладки будет понятно первой весной
Когда эти булыжники начнут топорщица и торчат во все стороны
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1576
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 18.07.25 - 11:57
Цитата:
Кто бы спорил, но смысл делать хорошие бордюры, если дороги все разбитые, а ровно уложенную брусчатку в городе поискать надо. Надо ж наверно решать проблемы по мере их важности. Весь город стоит - а у нас бордюрчики меняют.
Руками явно не из плеч растущими тротуары у нас выложены,люки - настолько глубокие, что диск погнуть можно. Это вторичные задачи. Важнее бордюры.
abaika95:
такие тротуары и бордюры смотрятся конечно выгоднее
такие тротуары и бордюры смотрятся конечно выгоднее
Кто бы спорил, но смысл делать хорошие бордюры, если дороги все разбитые, а ровно уложенную брусчатку в городе поискать надо. Надо ж наверно решать проблемы по мере их важности. Весь город стоит - а у нас бордюрчики меняют.
Руками явно не из плеч растущими тротуары у нас выложены,люки - настолько глубокие, что диск погнуть можно. Это вторичные задачи. Важнее бордюры.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8194
Re: Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 22.07.25 - 08:22
Цитата:
Да это проблема: - когда бываю в городе и где часто расположены люки- виляю рулём, что аж стыдно перед следующей за мной машиной, но что делать: - боюсь попасть в плохо прикрытый люк или же в глубокую яму под крышку люка.
vofkakst:
люки - настолько глубокие
люки - настолько глубокие
Да это проблема: - когда бываю в городе и где часто расположены люки- виляю рулём, что аж стыдно перед следующей за мной машиной, но что делать: - боюсь попасть в плохо прикрытый люк или же в глубокую яму под крышку люка.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45549
Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный...
Отправлено: 22.07.25 - 13:22
Вместо строительства фабрик и заводов, они с места на место перекладывают брусчатку и какие то граниты
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