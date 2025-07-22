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≡ Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право не переезжать в зону отчуждения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52193
Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право не переезжать в зону отчуждения
Отправлено: 22.07.25 - 12:06
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Выселение постояльцев детского дома в Баганашыле началось в понедельник. Крики, плач, обмороки – ребята не скрывали, что будут стоять до победного конца. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в скандале точку не поставил Токаев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18297
Re: Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право...
Отправлено: 22.07.25 - 12:06
#1
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всех пацанов в армию после выхода из дет дома. права отстаивать свои умеют, политически грамотные, с полицией уже дрались, казарменное положение с детсва познали. охраной ВВ на зоны пойдут. призывников как раз не хватает сейчас
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45549
Re: Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право...
Отправлено: 22.07.25 - 13:19
#2
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Строят своим будущим избирателям, скорее Назарбаевские будут в недалеком будущем править..
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