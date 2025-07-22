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Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право не переезжать в зону отчуждения
Новоселья не будет: как в Алматы дети отвоевали свое право не переезжать в зону отчуждения
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