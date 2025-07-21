Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка, подозреваемого в вымогательстве, вновь оставили под арестом
Отправлено: 21.07.25 - 17:43
С ходатайством о продлении сроков содержания Миршата САРСЕНБАЕВА под стражей выступила прокуратура Костанайской области. Адвокат Эльмира САНКАЕВА прокомментировала решение следственного суда. Читать новость
В ходе ознакомления от потерпевшей стороны поступило соответствующее ходатайство о назначении дополнительной филологической экспертизы по материалам негласных следствнных действий. Ходатайство было удовлетворено, сроки уголовного дела были возобновлены и назначена дополнительная филологическая экспертиза. Возникла необходимость продления сроков содержания под стражей на месяц", - цитирует прокурора
а что там за экспертиза? тоесть блогера еще тайно записали раз экспертиза филологическая? под ней подразумевается и текстовая а также аудио и видео экспертиза. Получается кроме перекинутых 15 млн есть и доказательная база. а то нам то хотят предоставить сейчас ситуацию что тихому блогеру просто закинули деньги и тут же взяли за руки. Значит была проведена работа еще до этого, с ним встречались представители фабрики, тёрли и обсуждали все моменты, может быть записали и вот это сейчас через экспертов прогоняют.
Цитата:
Он отмечал, что экспертиза по его делу была готова еще 14 мая, в ней "признаки угрозы шантажа полностью отсутствуют".
а что было тогда? беседа с представителями фабрики? а зачем? если ты показываешь что фабрика нарушает что-то и публикуешь по ним ролики, зачем с ними еще встречаться? мотив какой? если тебя насильно усадили в машину и вывезли ну можно же ответный иск подать но нет его. Значит встреча была добровольная у блогера и представителей фабрики? а зачем опять вернусь к тому же вопросу.
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