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≡ Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка, подозреваемого в вымогательстве, вновь оставили под арестом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52193
Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка, подозреваемого в вымогательстве, вновь оставили под арестом
Отправлено: 21.07.25 - 17:43
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С ходатайством о продлении сроков содержания Миршата САРСЕНБАЕВА под стражей выступила прокуратура Костанайской области. Адвокат Эльмира САНКАЕВА прокомментировала решение следственного суда.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
202
Re: Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка,...
Отправлено: 21.07.25 - 17:43
#1
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А между тем нарушения по этому делу все с достаточной дотошностью фиксируются для Комитета ООН по правам человека.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
981
Re: Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка,...
Отправлено: 22.07.25 - 10:29
#2
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Наказание должно быть справедливым для тех кто совершает преступления! И никакие жалобы, никакие апелляции не помогут! Был бы лучше блогером, а не подозреваемым!
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
78
Re: Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка,...
Отправлено: 22.07.25 - 11:20
#3
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Цитата:
абике:
для тех кто совершает преступления

Все таки в нашей стране существует презумпция невиновности. И сначала нужно доказать, что человек нарушил закон.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18297
Re: Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка,...
Отправлено: 22.07.25 - 11:56
#4
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Цитата:
В ходе ознакомления от потерпевшей стороны поступило соответствующее ходатайство о назначении дополнительной филологической экспертизы по материалам негласных следствнных действий. Ходатайство было удовлетворено, сроки уголовного дела были возобновлены и назначена дополнительная филологическая экспертиза. Возникла необходимость продления сроков содержания под стражей на месяц", - цитирует прокурора

Источник:



а что там за экспертиза? тоесть блогера еще тайно записали раз экспертиза филологическая? под ней подразумевается и текстовая а также аудио и видео экспертиза. Получается кроме перекинутых 15 млн есть и доказательная база. а то нам то хотят предоставить сейчас ситуацию что тихому блогеру просто закинули деньги и тут же взяли за руки. Значит была проведена работа еще до этого, с ним встречались представители фабрики, тёрли и обсуждали все моменты, может быть записали и вот это сейчас через экспертов прогоняют.

Цитата:
Он отмечал, что экспертиза по его делу была готова еще 14 мая, в ней "признаки угрозы шантажа полностью отсутствуют".

Источник:


а что было тогда? беседа с представителями фабрики? а зачем?
если ты показываешь что фабрика нарушает что-то и публикуешь по ним ролики, зачем с ними еще встречаться? мотив какой? если тебя насильно усадили в машину и вывезли ну можно же ответный иск подать но нет его. Значит встреча была добровольная у блогера и представителей фабрики? а зачем опять вернусь к тому же вопросу.

мутное дело
и фабрика мутная
и блогер мутный
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