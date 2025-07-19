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Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52191
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16756
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 10:46
Даже на фото не полицейский ведёт арестованого, а наоборот)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1576
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 11:05
Цитата:
Не путайте теплое с мягким!
Там -война.
У нас - неоднократно судимый гопник на ровном месте нейтрализовал врача с золотыми руками.
Где тут философия насилия? Не превращайтесь в очередного русофоба, неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно. Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
ACROS:
тогда по вашей философии
тогда по вашей философии
Не путайте теплое с мягким!
Там -война.
У нас - неоднократно судимый гопник на ровном месте нейтрализовал врача с золотыми руками.
Где тут философия насилия? Не превращайтесь в очередного русофоба, неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно. Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18295
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 12:11
почитал комментарии в одном из региональных пабликов про то как этого врача бортом сан авиации увезли в астану
самые залайканые комменатрии о том что, к людям бы было такое пристальное отношение и никто бы врачей не бил.
и действительно, наверное пресс служба здрава сильно перестаралась чуть ли не шоу устроили вокруг этого дела. что у людей из за избытка новостей по этому поводу уже началось отторжение к потерпевшему а учитывая как люди в целом относятся к работе здрава, сколько критики вылилось сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
самые залайканые комменатрии о том что, к людям бы было такое пристальное отношение и никто бы врачей не бил.
и действительно, наверное пресс служба здрава сильно перестаралась чуть ли не шоу устроили вокруг этого дела. что у людей из за избытка новостей по этому поводу уже началось отторжение к потерпевшему а учитывая как люди в целом относятся к работе здрава, сколько критики вылилось сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8193
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 22:48
Цитата:
Не путаю: - хрен редьки не слаще.
Какая разница между ВЕРОЛОМНО напавшим Путиным и ВЕРОЛОМНО ударившим этим человеком??
По философии НАСИЛИЯ - абсалютно НИКАКОЙ!!!
Цитата:
Не превращаюсь, воспитание не позволит: - я просто ответил НА УНИЧИЖИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ в арийском стиле, про этого бедалагу, на коментирование бывших некогда наших граждан, сбежавших за кордон за сладкими коврижками.
Цитата:
Конечно НЕРАЗУМНО: на это соседнее государство мне НАПЛЕВАТЬ, даже и не стоит обращать внимания: - но, обратно же:- его УПОМИНАЮ не Я, а те же бывшие граждане, кстати зачастую и ни к месту- лишь бы НЕУМЕСТНО ткнуть им- вот им и сделайте своё замечание.
Цитата:
Не тупите: - конечно НЕ ПРИЧЁМ- где Путин и где этот бедалага - ОНИ сказали про агрессию, я ИМ ответил- все дела.
Цитата:
Когда слишком СЛАДКО- тошнить начинает.
Ударил- ударил: - что тут такого - НЕАДЕКВАТНЫЕ люди бьют не только врачей, но и учителей, бухгалтеров, официантов, курьеров и прочих- и какая между ними, между врачами и прочими - разница - НИКАКОЙ.
Так что - ничего экстроординрного не случилось, а если и случилось- то дело чести Минздрава быстро ВЫЛЕЧИТЬ и ПОСТАВИТЬ на ноги своего коллегу.
vofkakst:
путайте теплое с мягким!
путайте теплое с мягким!
Не путаю: - хрен редьки не слаще.
Какая разница между ВЕРОЛОМНО напавшим Путиным и ВЕРОЛОМНО ударившим этим человеком??
По философии НАСИЛИЯ - абсалютно НИКАКОЙ!!!
Цитата:
vofkakst:
Не превращайтесь в очередного русофоба,
Не превращайтесь в очередного русофоба,
Не превращаюсь, воспитание не позволит: - я просто ответил НА УНИЧИЖИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ в арийском стиле, про этого бедалагу, на коментирование бывших некогда наших граждан, сбежавших за кордон за сладкими коврижками.
Цитата:
vofkakst:
неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно.
неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно.
Конечно НЕРАЗУМНО: на это соседнее государство мне НАПЛЕВАТЬ, даже и не стоит обращать внимания: - но, обратно же:- его УПОМИНАЮ не Я, а те же бывшие граждане, кстати зачастую и ни к месту- лишь бы НЕУМЕСТНО ткнуть им- вот им и сделайте своё замечание.
Цитата:
vofkakst:
Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
Не тупите: - конечно НЕ ПРИЧЁМ- где Путин и где этот бедалага - ОНИ сказали про агрессию, я ИМ ответил- все дела.
Цитата:
abaika95:
началось отторжение к потерпевшем
началось отторжение к потерпевшем
Когда слишком СЛАДКО- тошнить начинает.
Ударил- ударил: - что тут такого - НЕАДЕКВАТНЫЕ люди бьют не только врачей, но и учителей, бухгалтеров, официантов, курьеров и прочих- и какая между ними, между врачами и прочими - разница - НИКАКОЙ.
Так что - ничего экстроординрного не случилось, а если и случилось- то дело чести Минздрава быстро ВЫЛЕЧИТЬ и ПОСТАВИТЬ на ноги своего коллегу.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4311
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 23:25
ACROSу, видно, пришёлся по вкусу стиль абайки: давать коммент на каждое слово оппонента, развернув пост в портянку.
А раньше он импонировал краткостью и здравомыслием
А раньше он импонировал краткостью и здравомыслием
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1576
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 00:13
Цитата:
И вам того же желаю. Перечитайте свой опус. Вы противоречите сами себе))) ну да ладно. Не мне судить))) главное не уподобляться некоторым товарисчам локальным ;)
ACROS:
Не тупите:
Не тупите:
И вам того же желаю. Перечитайте свой опус. Вы противоречите сами себе))) ну да ладно. Не мне судить))) главное не уподобляться некоторым товарисчам локальным ;)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28226
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 22.07.25 - 00:33
Цитата:
Терпи. Врач пришел в себя, скоро подробности и комментарии опубликуют.
abaika95:
сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
Терпи. Врач пришел в себя, скоро подробности и комментарии опубликуют.
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