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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52191
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16756
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 10:46
#15
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Даже на фото не полицейский ведёт арестованого, а наоборот) 8-)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1575
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 11:05
#16
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Цитата:
ACROS:
тогда по вашей философии

Не путайте теплое с мягким!
Там -война.
У нас - неоднократно судимый гопник на ровном месте нейтрализовал врача с золотыми руками.
Где тут философия насилия? Не превращайтесь в очередного русофоба, неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно. Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18295
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 12:11
#17
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почитал комментарии в одном из региональных пабликов про то как этого врача бортом сан авиации увезли в астану
самые залайканые комменатрии о том что, к людям бы было такое пристальное отношение и никто бы врачей не бил.

и действительно, наверное пресс служба здрава сильно перестаралась чуть ли не шоу устроили вокруг этого дела. что у людей из за избытка новостей по этому поводу уже началось отторжение к потерпевшему а учитывая как люди в целом относятся к работе здрава, сколько критики вылилось сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8193
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 22:48
#18
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Цитата:
vofkakst:
путайте теплое с мягким!


Не путаю: - хрен редьки не слаще.
Какая разница между ВЕРОЛОМНО напавшим Путиным и ВЕРОЛОМНО ударившим этим человеком??
По философии НАСИЛИЯ - абсалютно НИКАКОЙ!!!

Цитата:
vofkakst:
Не превращайтесь в очередного русофоба,


Не превращаюсь, воспитание не позволит: - я просто ответил НА УНИЧИЖИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ в арийском стиле, про этого бедалагу, на коментирование бывших некогда наших граждан, сбежавших за кордон за сладкими коврижками.

Цитата:
vofkakst:
неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно.


Конечно НЕРАЗУМНО: на это соседнее государство мне НАПЛЕВАТЬ, даже и не стоит обращать внимания: - но, обратно же:- его УПОМИНАЮ не Я, а те же бывшие граждане, кстати зачастую и ни к месту- лишь бы НЕУМЕСТНО ткнуть им- вот им и сделайте своё замечание.

Цитата:
vofkakst:
Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.


Не тупите: - конечно НЕ ПРИЧЁМ- где Путин и где этот бедалага - ОНИ сказали про агрессию, я ИМ ответил- все дела.

Цитата:
abaika95:
началось отторжение к потерпевшем


Когда слишком СЛАДКО- тошнить начинает.

Ударил- ударил: - что тут такого - НЕАДЕКВАТНЫЕ люди бьют не только врачей, но и учителей, бухгалтеров, официантов, курьеров и прочих- и какая между ними, между врачами и прочими - разница - НИКАКОЙ.

Так что - ничего экстроординрного не случилось, а если и случилось- то дело чести Минздрава быстро ВЫЛЕЧИТЬ и ПОСТАВИТЬ на ноги своего коллегу.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4311
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 23:25
#19
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ACROSу, видно, пришёлся по вкусу стиль абайки: давать коммент на каждое слово оппонента, развернув пост в портянку.
А раньше он импонировал краткостью и здравомыслием
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