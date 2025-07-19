Цитата:
vofkakst:
путайте теплое с мягким!
Не путаю: - хрен редьки не слаще.
Какая разница между ВЕРОЛОМНО напавшим Путиным и ВЕРОЛОМНО ударившим этим человеком??
По философии НАСИЛИЯ - абсалютно НИКАКОЙ!!!
Цитата:
vofkakst:
Не превращайтесь в очередного русофоба,
Не превращаюсь, воспитание не позволит: - я просто ответил НА УНИЧИЖИТЕЛЬНО-ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ в арийском стиле, про этого бедалагу, на коментирование бывших некогда наших граждан, сбежавших за кордон за сладкими коврижками.
Цитата:
vofkakst:
неуместно тыкающего пальцем в соседнее государство. Это неразумно.
Конечно НЕРАЗУМНО: на это соседнее государство мне НАПЛЕВАТЬ, даже и не стоит обращать внимания: - но, обратно же:- его УПОМИНАЮ не Я, а те же бывшие граждане, кстати зачастую и ни к месту- лишь бы НЕУМЕСТНО ткнуть им- вот им и сделайте своё замечание.
Цитата:
vofkakst:
Путин к этой ситуации вообще не причастен. 100%.
Не тупите: - конечно НЕ ПРИЧЁМ- где Путин и где этот бедалага - ОНИ сказали про агрессию, я ИМ ответил- все дела.
Цитата:
abaika95:
началось отторжение к потерпевшем
Когда слишком СЛАДКО- тошнить начинает.
Ударил- ударил: - что тут такого - НЕАДЕКВАТНЫЕ люди бьют не только врачей, но и учителей, бухгалтеров, официантов, курьеров и прочих- и какая между ними, между врачами и прочими - разница - НИКАКОЙ.
Так что - ничего экстроординрного не случилось, а если и случилось- то дело чести Минздрава быстро ВЫЛЕЧИТЬ и ПОСТАВИТЬ на ноги своего коллегу.