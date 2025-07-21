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≡ iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52191
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 13:55
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Среди всех новинок, которые появились на рынке, особое внимание привлекает Айфон 16 Про Макс. Эта модель стала настоящим прорывом, предлагая пользователям не только обновленный дизайн, но и совершенно новый уровень производительности. В этой статье мы подробно рассмотрим, что делает этот смартфон уникальным и почему он заслуживает вашего внимания.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10357
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 18:27
#15
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Цитата:
Сабыр:
Вы где-нибудь в сериалах из богатой жизни видели,чтобы люди пользовались самсунгом

Некоторые богатые и известные люди, которые пользуются смартфонами Samsung:Билл Гейтс, сооснователь Microsoft. Он использует Samsung Galaxy Z Fold 4, так как предпочитает Android-системы, которые считает более удобными и функциональными. 13Марк Цукерберг, создатель Facebook. Создатель Meta — большой фанат смартфонов Samsung, в частности модели Galaxy S23 Ultra. 123Павел Дуров, основатель Telegram. Предприниматель использует недорогую модель Samsung Galaxy A52, потому что это наиболее популярный среди пользователей Telegram смартфон. 12
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