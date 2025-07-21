Отправлено: - 18:27

Сабыр:

Вы где-нибудь в сериалах из богатой жизни видели,чтобы люди пользовались самсунгом

Цитата:Некоторые богатые и известные люди, которые пользуются смартфонами Samsung:Билл Гейтс, сооснователь Microsoft. Он использует Samsung Galaxy Z Fold 4, так как предпочитает Android-системы, которые считает более удобными и функциональными. 13Марк Цукерберг, создатель Facebook. Создатель Meta — большой фанат смартфонов Samsung, в частности модели Galaxy S23 Ultra. 123Павел Дуров, основатель Telegram. Предприниматель использует недорогую модель Samsung Galaxy A52, потому что это наиболее популярный среди пользователей Telegram смартфон. 12