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≡ Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка, подозреваемого в вымогательстве, вновь оставили под арестом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52191
Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка, подозреваемого в вымогательстве, вновь оставили под арестом
Отправлено: 21.07.25 - 17:43
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С ходатайством о продлении сроков содержания Миршата САРСЕНБАЕВА под стражей выступила прокуратура Костанайской области. Адвокат Эльмира САНКАЕВА прокомментировала решение следственного суда.
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
202
Re: Попытка затянуть расследование? - Блогера из Карабалыка,...
Отправлено: 21.07.25 - 17:43
#1
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А между тем нарушения по этому делу все с достаточной дотошностью фиксируются для Комитета ООН по правам человека.
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