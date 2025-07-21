Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев

Отправлено: - 13:25

Сарказм это замечательно, но в конкретном случае полагаю что речь ведётся о физрастворе. Вероятно он маркируется как хлорид натрия.

Думаю что оба предыдущих комментатора тоже не станут разбодяживать препараты для инъекций раствором поваренной соли продающейся в магазине как пищевой продукт. Равно как и воду из под крана, или кипяченую, тоже для медицинских целей использовать не будут.

Но это только предположение.