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≡ Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52191
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 11:33
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В Казахстане подвели итоги первого года действия системы обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Данные Единого оператора маркировки показали, что продажи самого популярного препарата превысили 2,9 млн упаковок.⠀
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28224
Re: Какой препарат стал самым популярным лекарством у...
Отправлено: 21.07.25 - 11:33
#1
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Цитата:
в список самых продаваемых вошли хлорид натрия

А чем обычная поваренная соль из магазинов не устраивает?
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Откуда:
Оттуда
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
32
Re: Какой препарат стал самым популярным лекарством у...
Отправлено: 21.07.25 - 11:55
#2
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Цитата:
maxsaf:
А чем обычная поваренная соль из магазинов не устраивает?


Здоровья мало даёт. ГМО потому что.
Вода тоже в магазинах разбавленная, не то что аптечный дигидрогена монооксид чистейший
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1693
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 13:25
#3
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Сарказм это замечательно, но в конкретном случае полагаю что речь ведётся о физрастворе. Вероятно он маркируется как хлорид натрия.
Думаю что оба предыдущих комментатора тоже не станут разбодяживать препараты для инъекций раствором поваренной соли продающейся в магазине как пищевой продукт. Равно как и воду из под крана, или кипяченую, тоже для медицинских целей использовать не будут.
Но это только предположение.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1693
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 13:34
#4
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Из плюсов - видимо наши граждане достаточно умны чтобы не переплачивать за бренды препаратов от орз, имеющих действующими веществами все те же парацетамол и ацетилку, только с ценником кратно больше чем эти же вещества в виде отдельных таблеток "на развес".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16756
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 13:39
#5
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Цитата:
Карачун: наши граждане достаточно умны чтобы не переплачивать за бренды препаратов от орз,
Ещё не вечер) наши чиновники тоже не глупы. Щас прикинут сколько бабла можно срубить на дешёвых препаратах и подымут цены. А в оправдания скажут знаменитую дежурную фразу: Это вынужденная мера, что б дефецита не было)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1693
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 14:07
#6
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Цитата:
Vit:
прикинут сколько бабла можно срубить на дешёвых препаратах и подымут цены

Думаю в этом плане не сильно разгонишься по забавной, конечно, для медицинского препарата причине - все эти "комплексные" лекарства как правило "вкусненькие", из-за сахара, лимонной кислоты и пр. в составе. Поэтому ценовой порог, при котором предпочтение будет отдаваться порошкам и "чудо-пилюлям", на мой взгляд, довольно низок.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16756
Re: Какой препарат стал самым популярным лекарством у...
Отправлено: 21.07.25 - 16:30
#7
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Мои любимые таблетки Ревит. Незнаю есть ли от них реальная польза, но зато вкусненькие. Грызу как конфетки)
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