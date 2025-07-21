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iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 52189
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 13:55
Среди всех новинок, которые появились на рынке, особое внимание привлекает Айфон 16 Про Макс. Эта модель стала настоящим прорывом, предлагая пользователям не только обновленный дизайн, но и совершенно новый уровень производительности. В этой статье мы подробно рассмотрим, что делает этот смартфон уникальным и почему он заслуживает вашего внимания.
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Re: iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 13:55
По независимым оценкам лучшие смартфоны лета 2025 выглядят так:
1 Samsung Galaxy S24 Ultra
2 Samsung Galaxy S24+
3 Apple iPhone 16 Pro Max
4. realme GT 7 Pro
5. Xiaomi 15 Ultra
6. HUAWEI Pura 70 Pro
7. HONOR Magic 7 Pro
8. Apple iPhone 16e
Спрашивается, на кой платить яблочникам фуеву тучу денег, если телефон не в первой строке флагманов??? Только за то что на нем стоит шильдик надкусанного яблока??? И у него остаточная стоимость сохраняется чуток больше чем у других? Только и всего???? По железу они давно подвинуты китайцами и корейцами...
1 Samsung Galaxy S24 Ultra
2 Samsung Galaxy S24+
3 Apple iPhone 16 Pro Max
4. realme GT 7 Pro
5. Xiaomi 15 Ultra
6. HUAWEI Pura 70 Pro
7. HONOR Magic 7 Pro
8. Apple iPhone 16e
Спрашивается, на кой платить яблочникам фуеву тучу денег, если телефон не в первой строке флагманов??? Только за то что на нем стоит шильдик надкусанного яблока??? И у него остаточная стоимость сохраняется чуток больше чем у других? Только и всего???? По железу они давно подвинуты китайцами и корейцами...
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:14
Цитата:
Ну как в приличном обществе достать "это". Айфон это имидж. Вы где-нибудь в сериалах из богатой жизни видели,чтобы люди пользовались самсунгом или каким-нибудь навороченным ОППО
Михаил:
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
Ну как в приличном обществе достать "это". Айфон это имидж. Вы где-нибудь в сериалах из богатой жизни видели,чтобы люди пользовались самсунгом или каким-нибудь навороченным ОППО
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:45
Цитата:
Не имидж это. В 70-80% случае это понты. О каком имидже можно говорить, если человек покупает телефон за полмиллиона и больше в кредит на 1-3 года, живет на бичпакетах и ищет открытый WiFi?)
Я не говорю, что все такие, но многие.
Запатентовать чужие разработки и выдавать их за свой уникальный девайс - не есть круто и инновационно.
Сабыр:
Айфон это имидж.
Айфон это имидж.
Не имидж это. В 70-80% случае это понты. О каком имидже можно говорить, если человек покупает телефон за полмиллиона и больше в кредит на 1-3 года, живет на бичпакетах и ищет открытый WiFi?)
Я не говорю, что все такие, но многие.
Запатентовать чужие разработки и выдавать их за свой уникальный девайс - не есть круто и инновационно.
Re: iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:45
Почитайте свежую прессу- все известные актеры, политики, спортсмены начали отказываться от Яблочной продукции и этот тренд идет уже с полгода как
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:54
Цитата:
Читать не надо, а просто обратите внимание на известных либо богатых людей(наши нищеброды кредитные не в счёт) Ну может исключение какой-нибудь пенсионер Даже вот наша блогерша жанна кст,всю жизнь топила за самсу,а сейчас с чем ходит? Правильно, с айфоном
Михаил:
Почитайте
Почитайте
Читать не надо, а просто обратите внимание на известных либо богатых людей(наши нищеброды кредитные не в счёт) Ну может исключение какой-нибудь пенсионер Даже вот наша блогерша жанна кст,всю жизнь топила за самсу,а сейчас с чем ходит? Правильно, с айфоном
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:17
Цитата:
Авторитетное лицо, ни дать ни взять
Сабыр:
наша блогерша
наша блогерша
Авторитетное лицо, ни дать ни взять
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:20
Цитата:
Ну 156.000 подписчиков... Думаю, для нашего городка, она авторитет..
vofkakst:
Авторитетное лицо
Авторитетное лицо
Ну 156.000 подписчиков... Думаю, для нашего городка, она авторитет..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16756
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:31
Цитата:
Сабыр: Думаю, для нашего городка, она авторитет.В нашем городе самый главный блогер-авторитет это чемпион мира по шашкам, инстасамец Марикджан)
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:33
Цитата:
Ну у него то, наверно, хонор 2017 года
Vit:
инстасамец Марикджан
инстасамец Марикджан
Ну у него то, наверно, хонор 2017 года
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:43
Никогда не считал блогерню движущей силой. Особенно наших, которые за 5 тыщ готовы рекламировать абсолютно любую шляпу, питаться на халяву в шаурмешных, обещая сделать оным рекламу)
Подписота (хоть и в десятки тысяч) - вообще не показатель, равно как и лайки под фотками или просмотры на YouTube.
Нет у нас толковых блогеров, но тех, что имеются -чуть ли не к лику святых приравняли уже))
Подписота (хоть и в десятки тысяч) - вообще не показатель, равно как и лайки под фотками или просмотры на YouTube.
Нет у нас толковых блогеров, но тех, что имеются -чуть ли не к лику святых приравняли уже))
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 16:08
Цитата:
Я думаю вы и либерасню не любите У вас никогда мне будет айфона
vofkakst:
блогерню
блогерню
Я думаю вы и либерасню не любите У вас никогда мне будет айфона
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 16:18
Цитата:
Он нужен мне, как пингвину тапки в межсезонье))
Все, что мне нужно - есть в моем аппарате (и да, это не самсунг). Единственное - интернет бы хороший, но провайдеры наши не дают((((
Сабыр:
У вас никогда мне будет айфона
У вас никогда мне будет айфона
Он нужен мне, как пингвину тапки в межсезонье))
Все, что мне нужно - есть в моем аппарате (и да, это не самсунг). Единственное - интернет бы хороший, но провайдеры наши не дают((((
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