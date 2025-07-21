НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52189
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 13:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди всех новинок, которые появились на рынке, особое внимание привлекает Айфон 16 Про Макс. Эта модель стала настоящим прорывом, предлагая пользователям не только обновленный дизайн, но и совершенно новый уровень производительности. В этой статье мы подробно рассмотрим, что делает этот смартфон уникальным и почему он заслуживает вашего внимания.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
316
Re: iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 13:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По независимым оценкам лучшие смартфоны лета 2025 выглядят так:
1 Samsung Galaxy S24 Ultra
2 Samsung Galaxy S24+
3 Apple iPhone 16 Pro Max
4. realme GT 7 Pro
5. Xiaomi 15 Ultra
6. HUAWEI Pura 70 Pro
7. HONOR Magic 7 Pro
8. Apple iPhone 16e
Спрашивается, на кой платить яблочникам фуеву тучу денег, если телефон не в первой строке флагманов??? Только за то что на нем стоит шильдик надкусанного яблока??? И у него остаточная стоимость сохраняется чуток больше чем у других? Только и всего???? По железу они давно подвинуты китайцами и корейцами...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1726
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:14
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Samsung Galaxy

Ну как в приличном обществе достать "это". Айфон это имидж. Вы где-нибудь в сериалах из богатой жизни видели,чтобы люди пользовались самсунгом или каким-нибудь навороченным ОППО :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1574
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Айфон это имидж.

Не имидж это. В 70-80% случае это понты. О каком имидже можно говорить, если человек покупает телефон за полмиллиона и больше в кредит на 1-3 года, живет на бичпакетах и ищет открытый WiFi?)
Я не говорю, что все такие, но многие.

Запатентовать чужие разработки и выдавать их за свой уникальный девайс - не есть круто и инновационно.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
316
Re: iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитайте свежую прессу- все известные актеры, политики, спортсмены начали отказываться от Яблочной продукции и этот тренд идет уже с полгода как
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1726
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 14:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Почитайте

Читать не надо, а просто обратите внимание на известных либо богатых людей(наши нищеброды кредитные не в счёт) ;-) Ну может исключение какой-нибудь пенсионер :lol: Даже вот наша блогерша жанна кст,всю жизнь топила за самсу,а сейчас с чем ходит? Правильно, с айфоном :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1574
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:17
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
наша блогерша

Авторитетное лицо, ни дать ни взять
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1726
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Авторитетное лицо

Ну 156.000 подписчиков... Думаю, для нашего городка, она авторитет..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16756
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:31
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр: Думаю, для нашего городка, она авторитет.
В нашем городе самый главный блогер-авторитет это чемпион мира по шашкам, инстасамец Марикджан)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1726
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
инстасамец Марикджан

Ну у него то, наверно, хонор 2017 года :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1574
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 15:43
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не считал блогерню движущей силой. Особенно наших, которые за 5 тыщ готовы рекламировать абсолютно любую шляпу, питаться на халяву в шаурмешных, обещая сделать оным рекламу)

Подписота (хоть и в десятки тысяч) - вообще не показатель, равно как и лайки под фотками или просмотры на YouTube.

Нет у нас толковых блогеров, но тех, что имеются -чуть ли не к лику святых приравняли уже))
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1726
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 16:08
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
блогерню

Я думаю вы и либерасню не любите :lol: У вас никогда мне будет айфона :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1574
iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий
Отправлено: 21.07.25 - 16:18
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
У вас никогда мне будет айфона

Он нужен мне, как пингвину тапки в межсезонье))

Все, что мне нужно - есть в моем аппарате (и да, это не самсунг). Единственное - интернет бы хороший, но провайдеры наши не дают((((
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS