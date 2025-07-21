iPhone 16 Pro Max – новые горизонты мобильных технологий

Отправлено: - 15:43

Никогда не считал блогерню движущей силой. Особенно наших, которые за 5 тыщ готовы рекламировать абсолютно любую шляпу, питаться на халяву в шаурмешных, обещая сделать оным рекламу)



Подписота (хоть и в десятки тысяч) - вообще не показатель, равно как и лайки под фотками или просмотры на YouTube.



Нет у нас толковых блогеров, но тех, что имеются -чуть ли не к лику святых приравняли уже))