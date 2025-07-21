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≡ Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52188
Какой препарат стал самым популярным лекарством у казахстанцев
Отправлено: 21.07.25 - 11:33
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В Казахстане подвели итоги первого года действия системы обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Данные Единого оператора маркировки показали, что продажи самого популярного препарата превысили 2,9 млн упаковок.⠀
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28222
Re: Какой препарат стал самым популярным лекарством у...
Отправлено: 21.07.25 - 11:33
#1
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Цитата:
в список самых продаваемых вошли хлорид натрия

А чем обычная поваренная соль из магазинов не устраивает?
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Откуда:
Оттуда
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
32
Re: Какой препарат стал самым популярным лекарством у...
Отправлено: 21.07.25 - 11:55
#2
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Цитата:
maxsaf:
А чем обычная поваренная соль из магазинов не устраивает?


Здоровья мало даёт. ГМО потому что.
Вода тоже в магазинах разбавленная, не то что аптечный дигидрогена монооксид чистейший
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