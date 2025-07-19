Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае

Отправлено: - 12:11

почитал комментарии в одном из региональных пабликов про то как этого врача бортом сан авиации увезли в астану

самые залайканые комменатрии о том что, к людям бы было такое пристальное отношение и никто бы врачей не бил.



и действительно, наверное пресс служба здрава сильно перестаралась чуть ли не шоу устроили вокруг этого дела. что у людей из за избытка новостей по этому поводу уже началось отторжение к потерпевшему а учитывая как люди в целом относятся к работе здрава, сколько критики вылилось сейчас что как будто надо было остановится уже публиковать по нему посты