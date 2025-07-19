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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52188
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7647
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
#1
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Чтоб тебе руки сломали и надолго упекли куда подальше
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1744
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 23:37
#2
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Потерянный для социума человек. Такого в клетку и на балаган.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1570
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 20.07.25 - 01:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Срок ему пожестче и PEACEдюлей помощнее. Чтоб помнил. Отца маленькой крожи из строя вывести. Для таких в аду есть отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку. Абсолютно не заслуживающего ничего такого Человека (именно с большой буквы) отправить в такой жесткий нокаут. Чтоб ему также медпомощь оказывали. Каждый раз. Чтобы ему в карточке виделся облик врача.
С укором. Хотя к совести взывать тут глупо и бесполезно

[Исправлено: Gljuk, 20.07.2025 - 09:55]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2266
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 20.07.25 - 09:52
#4
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Цитата:
Суд санкционировал 2-месячное содержание под стражей Аблайхана Саренжепова. Аргументируя применение к нему меры пресечения, связанной с именно с содержанием под стражей, следственный судья Батырбек Кудабаев отметил, что подозреваемый имел погашенные судимости, неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности.

Источник:


по большому счёту это не равноценный размен! Негодяев больше чем хороших специалистов. предполагаю что хирург не был белым и пушистым в этом конфликте, но это не даёт повода негодяю бить хирурга!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 20.07.2025 - 10:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2266
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 09:57
#5
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Статья 106 предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказываемое лишением свободы на срок от трех до восьми лет.Определение степени тяжести вреда здоровью и квалификация преступления осуществляются на основании медицинского заключения и других доказательств, собранных в ходе следствия.

Уголовный Кодекс РК Статья 107.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2086
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 13:15
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что хирург не был белым и пушистым в этом конфликте

......я думаю наши доблестные органы разберутся кто там белый и пушистый,человеку имеющему надо заметить несколько судимостей в нашей стране не даёт право устраивать беспредел,если мы все будим дубастить друг что за страна у нас будет и так всякие уже сегодня названия слышим.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2086
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 13:19
#7
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Саренжепов сообщил суду, что у него больные родители,маленькие дети.

.....красава молодчик наконец вспомнил про маму и папу,маленьких детей а когда доктора дубастил не вспоминал забИлЬ,у докторов также есть мамы папы и дети....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8192
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 16:18
#8
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Цитата:
vofkakst:
отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку

Цитата:
Змея Подколодная:
Такого в клетку и на балаган.


Путин тоже многих НИ В ЧЁМ НЕПОВИННЫХ украинских отцов и матерей таких же маленьких крох, вывел из строя - тогда по вашей философии- философии НАСИЛИЯ и АГРЕССИИ- его тоже как вы оба изящно выразились в БЫДЛОКОТЁЛ и в КЛЕТКУ и на БАЛАГАН - так выходит по вашему ????
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M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
1
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 17:13
#9
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ACROS, извините, а этот бандит из новости - ваш родственник или друг? Вы его так неприкрыто защищаете каждый раз и каждый же раз зачем-то Россию приплетаете. Прям начинаете максимально походить на многих местных типо "идейных" персонажей с подобной риторикой.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2266
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 22:53
#10
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Цитата:
Messer:
ACROS, извините, а этот бандит из новости - ваш родственник или друг?

не поверю что вы не встречали надменных, надутых, спесивых врачей которые хотят утвердить своё превосходство над пациентами.. Профессиональная медицинская деятельность связана с постоянным общением с пациентами. К сожалению, не всегда это общение проходит в спокойной обстановке.. , конечно,поведение негодяя не оправдывает его поведение, но в чём-то и оправдывает...возможно боли были не выносимые..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28222
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 03:17
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
возможно боли были не выносимые..

Для таких случаев есть скорая, которая определяет степень невыносимости боли, и решает, куда определить пациента, как правило, без всякой очереди. Раз пришел сам - значит ходячий.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8192
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 21.07.25 - 07:58
#12
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Цитата:
Messer:
извините, а этот бандит


1) Извиняю
2) насчёт бандита: - его надо наказать, но по суду, а до суда он ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ.Цитата:
Messer:
неприкрыто защищаете каждый раз

Не защищаю, а РАЗОБРАТЬСЯ- это ДВЕ разные вещи.

Цитата:
Messer:
каждый же раз зачем-то Россию приплетаете.


Не я ПРИПЛЕТАЮ, а некоторые тут на форуме каждый раз её и ПРИПЛЕТАЮТ- читайте ВНИМАТЕЛЬНО- я просто ОТВЕЧАЮ им.

Цитата:
Messer:
максимально походить на многих местных типо "идейных" персонажей


К, сожалению, я не могу ПОХОДИТЬ на них, ибо ВОСПИТАНИЕ и детство и юность прошло в МНОГОИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ среде, да и сейчас проживаю в интерсреде и дела веду то же с ними.
И многие знакомые и партнёры - русскоязычные, даже любовницы ВСЕГДА были или немки или русские с хохлушками.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1690
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 08:36
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не поверю что вы не встречали надменных, надутых, спесивых врачей которые хотят утвердить своё превосходство над пациентами.

Например я не встречал. Над болванами, из тех что или не могут хоть сколько-нибудь внятно описать с чем они обратились в мед.учреждение или считают что сами знают что и как у них нужно лечить (тогда чего приперлись?), ну или над ипохондриками, да. Во-первых потому что за...колебают своей дурью, во-вторых отнимают собой время у других пациентов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16753
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 21.07.25 - 10:41
#14
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Обыкновенный профессиональный хулиган. С опытом. Очевидно же что драки это его любимая среда. Не сегодня, так завтра он и убьёт кого нибудь на гневной почве.
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