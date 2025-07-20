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≡ "Актобе" и "Тобол" остались без голов в матче КПЛ-2025
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52188
"Актобе" и "Тобол" остались без голов в матче КПЛ-2025
Отправлено: 20.07.25 - 22:38
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"Актобе" и костанайский "Тобол" сыграли вничью в матче 17-го тура КПЛ-2025. Примечательно, что в первом тайме "Актобе" забил гол, но взятие ворот в исполнении Льва Скворцова было отменено.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
304
Re: "Актобе" и "Тобол" остались без голов в...
Отправлено: 20.07.25 - 22:38
#1
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Помните, как в школе учительница саркастически вопрошала: -Дневник дома оставил, а голову ты дома не забыл?Так вот, судя по неудачному заголовку, футболисты головы оставили на поле, а домой привезли самое "наше всё"- только ноги. Вуаля!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2266
Re: "Актобе" и "Тобол" остались без голов в...
Отправлено: 20.07.25 - 23:03
#2
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Цитата:
"Актобе" и костанайский "Тобол" сыграли вничью в матче 17-го тура КПЛ-2025

Источник:

тут уместна крылатая фраза Виктора Степановича Черномырдина."Хотели как лучше, а получилось как всегда"... разочарование и осознания того что хоть не проиграли сопернику успокаивает душу..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4310
"Актобе" и "Тобол" остались без голов в матче КПЛ-2025
Отправлено: 20.07.25 - 23:07
#3
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Цитата:
Филипповна:
судя по неудачному заголовку, футболисты головы оставили на поле,



:lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1570
Re: "Актобе" и "Тобол" остались без голов в...
Отправлено: 21.07.25 - 09:02
#4
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Цитата:
остались без голов 


А голову ты на стадионе не забыл??

Ох уж эти наспех написанные статейки.... Падает журналистика, ох и падает
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7221
Re: "Актобе" и "Тобол" остались без голов в...
Отправлено: 21.07.25 - 09:34
#5
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Да уж, разоблачили! Заголовок, может и не гениален, судя по счёту, говоря метафорически, головы наверное действительно остались на поле.

Возможно главное не в голове, а в том что ниже, ноги есть? Уже отлично! А у некоторых, как показывает практика и без рук можно добиться успеха. Как-то Макс выставлял фото В. Зеленского, игравшего на пианино без рук, в лучших традициях клоунады :lol: :lol: :lol:
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