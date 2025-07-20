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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Да уж, разоблачили! Заголовок, может и не гениален, судя по счёту, говоря метафорически, головы наверное действительно остались на поле.Возможно главное не в голове, а в том что ниже, ноги есть? Уже отлично! А у некоторых, как показывает практика и без рук можно добиться успеха. Как-то Макс выставлял фото В. Зеленского, игравшего на пианино без рук, в лучших традициях клоунады