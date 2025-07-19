Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе

Отправлено: - 22:35

Цитата:///отключать свет, чтобы они не уставали на работе///



Название статьи непонятное: может так-"... отключать свет, что бы они НЕ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ на работе..."- так наверное правильней будет.



Что бы они НЕ УСТАВАЛИ на работе, надо им вообще НЕ ДАВАТЬ работу- пусть ПРОСТО сидят на работе ничего не делая, но при этом получая зарплату- тогда они не будут уставать- правда всё это они будут проделывать за нас с вами счёт.