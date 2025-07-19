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≡ Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52186
Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
Отправлено: 19.07.25 - 21:17
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В Северо-Казахстанской области решили активно бороться с переработками чиновников. Среди предложенных мер и проверки без предупреждения. На Совете по этике области были заслушаны несколько руководителей управлений, которые заверили, что переработок своих сотрудников не допускают.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12066
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 19.07.25 - 21:17
#1
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светом пользуются до 10-11 ночи.


---Вообще - то 10-11 ---это утро :lol:
---А 22- 21 ---уже ночь :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12066
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 19.07.25 - 21:20
#2
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Если ты задерживаешься на работе, значит ты неэффективен
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
768
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 20:11
#3
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тоже мне проблема грандиозного масштаба
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2265
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 20:41
#4
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Цитата:
рихард:
тоже мне проблема грандиозного масштаба

ну почему так думаете? во многих гос органах заставляют работать допоздна, к примеру в налоговом управлении города...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1566
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:11
#5
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Цитата:
Напромним

Опечаточка
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1566
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:13
#6
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Елки-палки
В 18:45 ставьте здание на сигнализацию. Если кто задержался - она срабатывает, приезжает охрана, оформляется ложный вызов, проштрафившийся сотрудник платит со своего кармана, другим не повадно больше, и на следующий день все в 18:20 начинают уходить с работы. Все просто. Советы они собирают))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8191
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:43
#7
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Цитата:///Совет по этике СКО озаботился переработкой госслужащих региона///

Это из разряда:"...коту делать НЕХ..., он яйца чешет..."
Разогнать и ликвидировать этот БЕСПОЛЕЗНЫЙ для общества и тем более для гос.органов СОВЕТ.

Цитата://"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам"//

Только это молвил Президент, как тут же Жандубаев начал ЗАТЯГИВАТЬ пояс и жить ПО СРЕДСТВАМ меняя бордюр на более новый бордюр стоимостью более ПЯТЬДЕСЯТЬ ОДИН миллионов тенге.

Цитата://Все сидят на работе//

И думкой думают: - "...как нам реорганизовать Рабкрин..." или сделать страну богаче, а народ счастливым..."
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8191
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 22:28
#8
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Цитата:
vofkakst:
В 18:45

Цитата:
vofkakst:
18:20


В 18:45 и в 18:20 - это слишком ПОЗДНО, вы же видели к/ф "Служебный роман"- там кажеться так: - только часы показали 18:00 и вся их статистическая контора срывается с места и начинает убегать с работы.
Надо казахским чиновникам делать точно так же или они не смотрят фильмы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8191
Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
Отправлено: 20.07.25 - 22:35
#9
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Цитата:///отключать свет, чтобы они не уставали на работе///

Название статьи непонятное: может так-"... отключать свет, что бы они НЕ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ на работе..."- так наверное правильней будет.

Что бы они НЕ УСТАВАЛИ на работе, надо им вообще НЕ ДАВАТЬ работу- пусть ПРОСТО сидят на работе ничего не делая, но при этом получая зарплату- тогда они не будут уставать- правда всё это они будут проделывать за нас с вами счёт.
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