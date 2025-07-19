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Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52186
Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
Отправлено: 19.07.25 - 21:17
В Северо-Казахстанской области решили активно бороться с переработками чиновников. Среди предложенных мер и проверки без предупреждения. На Совете по этике области были заслушаны несколько руководителей управлений, которые заверили, что переработок своих сотрудников не допускают.
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Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 19.07.25 - 21:17
светом пользуются до 10-11 ночи.
---Вообще - то 10-11 ---это утро
---А 22- 21 ---уже ночь
---Вообще - то 10-11 ---это утро
---А 22- 21 ---уже ночь
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 19.07.25 - 21:20
Если ты задерживаешься на работе, значит ты неэффективен
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 768
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 20:11
тоже мне проблема грандиозного масштаба
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2265
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 20:41
Цитата:
ну почему так думаете? во многих гос органах заставляют работать допоздна, к примеру в налоговом управлении города...
рихард:
тоже мне проблема грандиозного масштаба
тоже мне проблема грандиозного масштаба
ну почему так думаете? во многих гос органах заставляют работать допоздна, к примеру в налоговом управлении города...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1566
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:11
Цитата:
Опечаточка
Напромним
Опечаточка
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1566
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:13
Елки-палки
В 18:45 ставьте здание на сигнализацию. Если кто задержался - она срабатывает, приезжает охрана, оформляется ложный вызов, проштрафившийся сотрудник платит со своего кармана, другим не повадно больше, и на следующий день все в 18:20 начинают уходить с работы. Все просто. Советы они собирают))
В 18:45 ставьте здание на сигнализацию. Если кто задержался - она срабатывает, приезжает охрана, оформляется ложный вызов, проштрафившийся сотрудник платит со своего кармана, другим не повадно больше, и на следующий день все в 18:20 начинают уходить с работы. Все просто. Советы они собирают))
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 21:43
Цитата:///Совет по этике СКО озаботился переработкой госслужащих региона///
Это из разряда:"...коту делать НЕХ..., он яйца чешет..."
Разогнать и ликвидировать этот БЕСПОЛЕЗНЫЙ для общества и тем более для гос.органов СОВЕТ.
Цитата://"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам"//
Только это молвил Президент, как тут же Жандубаев начал ЗАТЯГИВАТЬ пояс и жить ПО СРЕДСТВАМ меняя бордюр на более новый бордюр стоимостью более ПЯТЬДЕСЯТЬ ОДИН миллионов тенге.
Цитата://Все сидят на работе//
И думкой думают: - "...как нам реорганизовать Рабкрин..." или сделать страну богаче, а народ счастливым..."
Это из разряда:"...коту делать НЕХ..., он яйца чешет..."
Разогнать и ликвидировать этот БЕСПОЛЕЗНЫЙ для общества и тем более для гос.органов СОВЕТ.
Цитата://"Пришло время затянуть пояса и жить по средствам"//
Только это молвил Президент, как тут же Жандубаев начал ЗАТЯГИВАТЬ пояс и жить ПО СРЕДСТВАМ меняя бордюр на более новый бордюр стоимостью более ПЯТЬДЕСЯТЬ ОДИН миллионов тенге.
Цитата://Все сидят на работе//
И думкой думают: - "...как нам реорганизовать Рабкрин..." или сделать страну богаче, а народ счастливым..."
Re: Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы...
Отправлено: 20.07.25 - 22:28
Цитата:
Цитата:
В 18:45 и в 18:20 - это слишком ПОЗДНО, вы же видели к/ф "Служебный роман"- там кажеться так: - только часы показали 18:00 и вся их статистическая контора срывается с места и начинает убегать с работы.
Надо казахским чиновникам делать точно так же или они не смотрят фильмы.
vofkakst:
В 18:45
В 18:45
Цитата:
vofkakst:
18:20
18:20
В 18:45 и в 18:20 - это слишком ПОЗДНО, вы же видели к/ф "Служебный роман"- там кажеться так: - только часы показали 18:00 и вся их статистическая контора срывается с места и начинает убегать с работы.
Надо казахским чиновникам делать точно так же или они не смотрят фильмы.
Казахстанским чиновникам предложили отключать свет, чтобы они не уставали на работе
Отправлено: 20.07.25 - 22:35
Цитата:///отключать свет, чтобы они не уставали на работе///
Название статьи непонятное: может так-"... отключать свет, что бы они НЕ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ на работе..."- так наверное правильней будет.
Что бы они НЕ УСТАВАЛИ на работе, надо им вообще НЕ ДАВАТЬ работу- пусть ПРОСТО сидят на работе ничего не делая, но при этом получая зарплату- тогда они не будут уставать- правда всё это они будут проделывать за нас с вами счёт.
Название статьи непонятное: может так-"... отключать свет, что бы они НЕ ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ на работе..."- так наверное правильней будет.
Что бы они НЕ УСТАВАЛИ на работе, надо им вообще НЕ ДАВАТЬ работу- пусть ПРОСТО сидят на работе ничего не делая, но при этом получая зарплату- тогда они не будут уставать- правда всё это они будут проделывать за нас с вами счёт.
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