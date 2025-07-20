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≡ Провалившегося в траншею костанайца засыпало грунтом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52186
Провалившегося в траншею костанайца засыпало грунтом
Отправлено: 20.07.25 - 20:46
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Несчастный случай произошел в микрорайоне Кунай. 31-летний мужчина упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра и оказался присыпан грунтом. Помощь пострадавшему оказали прибывшие на место спасатели.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2265
Re: Провалившегося в траншею костанайца засыпало грунтом
Отправлено: 20.07.25 - 20:46
#1
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Цитата:
31-летний мужчина упал в траншею глубиной 2 метра и шириной около 1,2 метра и оказался присыпан грунтом.

Источник:

как в 31 года можно случайно угодить в яму? скорее всего работал по найму копал в ручную яму которая в конце концов обвалилась...
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