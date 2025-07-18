Отправлено: - 10:03

Змея Подколодная:

Кто оправдывает агрессию

Змея Подколодная:

Когда надо будет-уедем.

maxsaf:

Хозяина страны не обслужили на гос. языке.

Эл-починно:

зашёл ударил и подозреваемый?

Змея Подколодная:



Мы сами себя кормим.

Змея Подколодная:

Вы себя для начала прокормите

Эл-починно:

не вам, мне тут морали читать!

[Исправлено: ACROS, 20.07.2025 - 11:13]

Цитата:Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.Цитата:Вас никто и не выгоняет, вы САМИ -СЕБЯ выгоняете- накручиваете и истерите об особой миссии и исключительности какого то народа, триста лет бывшего в рабстве - кстати, где ещё есть такой народ так долго живший в рабстве, даже в Африке такого нет и не было.Цитата:Кто о чём- а, вшивый о своих вшей- вас там не было. Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.Цитата:А, у вас что - по другому: - зашёл, расстрелял и сразу ПРЕСТУПНИК и ОСУЖДЕННЫЙ ??Цитата:Не думаю: - если бы не мы то где вы были бы, да и были бы.Цитата:С начала МАССОВОГО отьезда ВАШИХ на историческую родину, Казахстан в разы увеличил ВВП.(см. статистику)Цитата:Вот именно: - только и именно МНЕ читать вам морали- я у себя, а вы в гостях, не я у вас в гостях.