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Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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К
(Полноправные пользователи)
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- 1689
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 07:38
маргинал поднял руку на интеллигенцию, в этом надо разбираться??? как по мне - нет. что тех двоих, напавших на девочку фельдшера скорой помощи, что этого, в расход без права на суд и следствие.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
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- 8191
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 10:03
Цитата:
Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.
Цитата:
Вас никто и не выгоняет, вы САМИ -СЕБЯ выгоняете- накручиваете и истерите об особой миссии и исключительности какого то народа, триста лет бывшего в рабстве - кстати, где ещё есть такой народ так долго живший в рабстве, даже в Африке такого нет и не было.
Цитата:
Кто о чём- а, вшивый о своих вшей- вас там не было. Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.
Цитата:
А, у вас что - по другому: - зашёл, расстрелял и сразу ПРЕСТУПНИК и ОСУЖДЕННЫЙ ??
Цитата:
Не думаю: - если бы не мы то где вы были бы, да и были бы.
Цитата:
С начала МАССОВОГО отьезда ВАШИХ на историческую родину, Казахстан в разы увеличил ВВП.(см. статистику)
Цитата:
Вот именно: - только и именно МНЕ читать вам морали- я у себя, а вы в гостях, не я у вас в гостях.
[Исправлено: ACROS, 20.07.2025 - 11:13]
Змея Подколодная:
Кто оправдывает агрессию
Кто оправдывает агрессию
Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.
Цитата:
Змея Подколодная:
Когда надо будет-уедем.
Когда надо будет-уедем.
Вас никто и не выгоняет, вы САМИ -СЕБЯ выгоняете- накручиваете и истерите об особой миссии и исключительности какого то народа, триста лет бывшего в рабстве - кстати, где ещё есть такой народ так долго живший в рабстве, даже в Африке такого нет и не было.
Цитата:
maxsaf:
Хозяина страны не обслужили на гос. языке.
Хозяина страны не обслужили на гос. языке.
Кто о чём- а, вшивый о своих вшей- вас там не было. Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.
Цитата:
Эл-починно:
зашёл ударил и подозреваемый?
зашёл ударил и подозреваемый?
А, у вас что - по другому: - зашёл, расстрелял и сразу ПРЕСТУПНИК и ОСУЖДЕННЫЙ ??
Цитата:
Змея Подколодная:
Мы сами себя кормим.
Мы сами себя кормим.
Не думаю: - если бы не мы то где вы были бы, да и были бы.
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы себя для начала прокормите
Вы себя для начала прокормите
С начала МАССОВОГО отьезда ВАШИХ на историческую родину, Казахстан в разы увеличил ВВП.(см. статистику)
Цитата:
Эл-починно:
не вам, мне тут морали читать!
не вам, мне тут морали читать!
Вот именно: - только и именно МНЕ читать вам морали- я у себя, а вы в гостях, не я у вас в гостях.
[Исправлено: ACROS, 20.07.2025 - 11:13]
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 11:30
Цитата:
Ну тогда я не знаю, какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.
ACROS:
Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.
Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.
Ну тогда я не знаю, какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
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- 7220
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 20.07.25 - 15:08
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Цитата:
Вы сначала вникните, со стороны выглядите как "диванный генетик на минималках", вооружённый статьёй из PLOS ONE, вы представления не имеете о родовой системе казахов.
Казахский народ делится на три жуза (союза): Старший жуз (Ұлы жүз), средний жуз (Орта жүз) и младший жуз (Кіші жүз). Традиционно у казахов считается, что существует 92 рода и эта цифра действительно широко известна и часто упоминается. Внутри каждого жуза десятки родов (ру), которые могут делиться на подроды - тайпа. Все основные рода и их ответвления, общее число может превышать 100, особенно если считать малые ответвления. Род Торе, потомки Чингисхана не входят в жузовую систему.
То, что 80% одного рода имеют общего предка по мужской линии, это нормально, даже ожидаемо. Речь идёт об одном роде Аргын и это никак не доказывает, что "все казахи родственники". В казахской культуре знание своего рода (ру), жуза и до седьмого колена (жеті ата) это не просто традиция, а социальная норма, связанная с табу на брак между кровными родственниками и вопросами идентичности.
Цитата:
Гога:
----***Шутка, что все казахи приходятся друг другу родственниками, получила научное подтверждение***
----***Шутка, что все казахи приходятся друг другу родственниками, получила научное подтверждение***
Цитата:
Гога:
Масштабное генетическое исследование, проведенное американскими и отечественными учеными, показало, что около миллиона наших соотечественников происходят от одного предка, жившего 600 лет назад.На днях в западном журнале Plos one вышла статья о происхождении казахского рода аргын. Ее авторами выступили основатели проекта Shejire DNA, историки ЕНУ им. Гумилева, а также генетики "Назарбаев Университета", пишет "Экспресс К".Оказывается, около 80% представителей казахского рода аргын, коих сейчас насчитывается более миллиона человек, являются прямыми потомками эмира Кара-ходжи, который был правой рукой Токтамыш хана – правителя Золотой Орды.
Масштабное генетическое исследование, проведенное американскими и отечественными учеными, показало, что около миллиона наших соотечественников происходят от одного предка, жившего 600 лет назад.На днях в западном журнале Plos one вышла статья о происхождении казахского рода аргын. Ее авторами выступили основатели проекта Shejire DNA, историки ЕНУ им. Гумилева, а также генетики "Назарбаев Университета", пишет "Экспресс К".Оказывается, около 80% представителей казахского рода аргын, коих сейчас насчитывается более миллиона человек, являются прямыми потомками эмира Кара-ходжи, который был правой рукой Токтамыш хана – правителя Золотой Орды.
Вы сначала вникните, со стороны выглядите как "диванный генетик на минималках", вооружённый статьёй из PLOS ONE, вы представления не имеете о родовой системе казахов.
Казахский народ делится на три жуза (союза): Старший жуз (Ұлы жүз), средний жуз (Орта жүз) и младший жуз (Кіші жүз). Традиционно у казахов считается, что существует 92 рода и эта цифра действительно широко известна и часто упоминается. Внутри каждого жуза десятки родов (ру), которые могут делиться на подроды - тайпа. Все основные рода и их ответвления, общее число может превышать 100, особенно если считать малые ответвления. Род Торе, потомки Чингисхана не входят в жузовую систему.
То, что 80% одного рода имеют общего предка по мужской линии, это нормально, даже ожидаемо. Речь идёт об одном роде Аргын и это никак не доказывает, что "все казахи родственники". В казахской культуре знание своего рода (ру), жуза и до седьмого колена (жеті ата) это не просто традиция, а социальная норма, связанная с табу на брак между кровными родственниками и вопросами идентичности.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8191
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 20.07.25 - 16:09
Цитата:
Цитата:
Не ПЕРЕГИБЙТЕ и не УВОДИТЕ в сторону: - я НЕ ОПРАВДЫВАЮ и ничего НЕ ЖДУ, я - за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: - виноват- по суду и по полной и к стенке; не виноват или врач СПРАВОЦИРОВАЛ - тогда как суд решит.
Ещё раз: - мухи вам - котлеты мне.
Когда вступаете в полемику_
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.
какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.
Не ПЕРЕГИБЙТЕ и не УВОДИТЕ в сторону: - я НЕ ОПРАВДЫВАЮ и ничего НЕ ЖДУ, я - за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: - виноват- по суду и по полной и к стенке; не виноват или врач СПРАВОЦИРОВАЛ - тогда как суд решит.
Ещё раз: - мухи вам - котлеты мне.
Когда вступаете в полемику_
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 20:26
Цитата:
Цитата:
Тут стало очевидно, чего именно вы ждёте.
ACROS:
ничего НЕ ЖДУ
ничего НЕ ЖДУ
Цитата:
ACROS:
врач СПРАВОЦИРОВАЛ
врач СПРАВОЦИРОВАЛ
Тут стало очевидно, чего именно вы ждёте.
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 20:40
Цитата:
Суд в данном случае - чистая формальность. Виновный уже найден, осталось лишь определить, на какой срок он идёт. Каким образом вы там ожидаете признания невиновным - я не представляю. Когда врач прийдёт в себя, он даст показания не в пользу обвиняемого, то есть положение обвиняемого либо так и останется плохим, либо ухудшится.
ACROS:
не виноват
не виноват
Суд в данном случае - чистая формальность. Виновный уже найден, осталось лишь определить, на какой срок он идёт. Каким образом вы там ожидаете признания невиновным - я не представляю. Когда врач прийдёт в себя, он даст показания не в пользу обвиняемого, то есть положение обвиняемого либо так и останется плохим, либо ухудшится.
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