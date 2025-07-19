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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 20:59
#7816
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Тестик...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:02
#7817
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Тест..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4565
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:04
#7818
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Цитата:
Vit:

Виталь, вот тебе хостинг
берёшь третью ссылку снизу (для форума) и ву а ля. :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28216
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:05
#7819
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Цитата:
Vit:

Там есть коды для встраивания, и самый нижний BBCode. Попробуй его вставить, без использования кнопки с картинкой просто скопируй и вставляй прямо в текст.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4565
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:05
#7820
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:lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:05
#7821
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Тест
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:06
#7822
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О.. Получилось.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:07
#7823
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Цитата:
maxsaf:

Да. Точно надо эту ВВ :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16751
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:08
#7824
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Деревеньку шевельну ночью.) ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:09
#7825
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Цитата:
maxsaf:
Марик все время говорил, что он кыпчак,

----Так он вроде теперь русский ? Наверное , Наташа ещё пару раз сковородкой поработала ?!?!? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:11
#7826
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Цитата:
maxsaf:
Он просто так это понял, насколько мозг позволяет до него не доходит, что между родами бывает и больше девяти месяцев

----Кстати , полный текст статьи ---***Если удвоить материнский капитал, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, можно простимулировать улучшение рождаемости в России. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. «Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — сказал собеседник агентства. Рыбальченко добавил, что в настоящее время большая часть материнского капитала платится уже при рождении первого ребенка. В результате у молодой семьи уменьшается мотивация для рождения следующих детей. Также собеседник агентства отметил, что чем больше детей в семье, тем сложнее, ведь первый ребенок — долгожданный, семья справляется с обязанностями, тогда как со вторым уже становится сложнее, и с третьим необходимо очень серьезно помогать. В настоящее время в России размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей. За второго полагается выплата в размере 221 895 рублей. В случае, если семья не получала выплату на первенца, за второго семье положено 912 162 рубля. До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что материнский капитал стимулирует рождение второго, но не первого ребенка. Идея увеличить выплату на первого ребенка еще на 1 млн рублей вряд ли получит поддержку у молодежи и не замотивирует отказаться от карьеры в пользу рождения ребенка. ***
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4565
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:12
#7827
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Цитата:
Vit:
Деревеньку шевельну ночью.)

Не надо, лучше смени хостинг. у меня мой Malwarebytes постоянно на твои картинки срабатывает. 8-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28216
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 21:55
#7828
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Цитата:
Гога:
Так он вроде теперь русский ? Наверное , Наташа ещё пару раз сковородкой поработала ?!?!?

Так я об этом и говорю, теперь он не Марик, а Миша :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4565
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.07.25 - 22:38
#7829
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Да как низко некоторые падают, от которых и не ожидаешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.07.25 - 17:39
#7830
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Цитата:
Я то у себя на Родине, вот вы - КЕЛЬГЕНБАИ и ПРИМАКИ там- мои слова и подтекст бы таков: - сколько ни корми, всё равно в лес смотрит, или попроще, по моему: - жрали, срали, сладко спали с наших рук кушали, а теперь - чуть что - беги в Россию. Ренегат и ПРОВОКАТОР- вы и вам подобные, одним словом.


Золотые слова!
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