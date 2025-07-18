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≡ Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52184
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
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У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1689
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 07:38
#30
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маргинал поднял руку на интеллигенцию, в этом надо разбираться??? как по мне - нет. что тех двоих, напавших на девочку фельдшера скорой помощи, что этого, в расход без права на суд и следствие.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8188
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 10:03
#31
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Цитата:
Змея Подколодная:
Кто оправдывает агрессию


Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.

Цитата:
Змея Подколодная:
Когда надо будет-уедем.


Вас никто и не выгоняет, вы САМИ -СЕБЯ выгоняете- накручиваете и истерите об особой миссии и исключительности какого то народа, триста лет бывшего в рабстве - кстати, где ещё есть такой народ так долго живший в рабстве, даже в Африке такого нет и не было.

Цитата:
maxsaf:
Хозяина страны не обслужили на гос. языке.


Кто о чём- а, вшивый о своих вшей- вас там не было. Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.

Цитата:
Эл-починно:
зашёл ударил и подозреваемый?


А, у вас что - по другому: - зашёл, расстрелял и сразу ПРЕСТУПНИК и ОСУЖДЕННЫЙ ??
Цитата:
Змея Подколодная:

Мы сами себя кормим.


Не думаю: - если бы не мы то где вы были бы, да и были бы.

Цитата:
Змея Подколодная:
Вы себя для начала прокормите


С начала МАССОВОГО отьезда ВАШИХ на историческую родину, Казахстан в разы увеличил ВВП.(см. статистику)

Цитата:
Эл-починно:
не вам, мне тут морали читать!


Вот именно: - только и именно МНЕ читать вам морали- я у себя, а вы в гостях, не я у вас в гостях.

[Исправлено: ACROS, 20.07.2025 - 11:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28216
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 11:30
#32
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Цитата:
ACROS:
Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.

Ну тогда я не знаю, какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7220
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 20.07.25 - 15:08
#33
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Гога:
----***Шутка, что все казахи приходятся друг другу родственниками, получила научное подтверждение***


Цитата:
Гога:
Масштабное генетическое исследование, проведенное американскими и отечественными учеными, показало, что около миллиона наших соотечественников происходят от одного предка, жившего 600 лет назад.На днях в западном журнале Plos one вышла статья о происхождении казахского рода аргын. Ее авторами выступили основатели проекта Shejire DNA, историки ЕНУ им. Гумилева, а также генетики "Назарбаев Университета", пишет "Экспресс К".Оказывается, около 80% представителей казахского рода аргын, коих сейчас насчитывается более миллиона человек, являются прямыми потомками эмира Кара-ходжи, который был правой рукой Токтамыш хана – правителя Золотой Орды.


Вы сначала вникните, со стороны выглядите как "диванный генетик на минималках", вооружённый статьёй из PLOS ONE, вы представления не имеете о родовой системе казахов.

Казахский народ делится на три жуза (союза): Старший жуз (Ұлы жүз), средний жуз (Орта жүз) и младший жуз (Кіші жүз). Традиционно у казахов считается, что существует 92 рода и эта цифра действительно широко известна и часто упоминается. Внутри каждого жуза десятки родов (ру), которые могут делиться на подроды - тайпа. Все основные рода и их ответвления, общее число может превышать 100, особенно если считать малые ответвления. Род Торе, потомки Чингисхана не входят в жузовую систему.

То, что 80% одного рода имеют общего предка по мужской линии, это нормально, даже ожидаемо. Речь идёт об одном роде Аргын и это никак не доказывает, что "все казахи родственники". В казахской культуре знание своего рода (ру), жуза и до седьмого колена (жеті ата) это не просто традиция, а социальная норма, связанная с табу на брак между кровными родственниками и вопросами идентичности.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8188
Re: Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача,...
Отправлено: 20.07.25 - 16:09
#34
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
maxsaf:
какое ещё оправдание преступных действий вы ждёте.


Не ПЕРЕГИБЙТЕ и не УВОДИТЕ в сторону: - я НЕ ОПРАВДЫВАЮ и ничего НЕ ЖДУ, я - за РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: - виноват- по суду и по полной и к стенке; не виноват или врач СПРАВОЦИРОВАЛ - тогда как суд решит.
Ещё раз: - мухи вам - котлеты мне.

Когда вступаете в полемику_
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