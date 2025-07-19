Отправлено: - 13:15

ПолиграфЪ Боярышников:

что хирург не был белым и пушистым в этом конфликте

Цитата:......я думаю наши доблестные органы разберутся кто там белый и пушистый,человеку имеющему надо заметить несколько судимостей в нашей стране не даёт право устраивать беспредел,если мы все будим дубастить друг что за страна у нас будет и так всякие уже сегодня названия слышим.....