Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн. Читать новость
Срок ему пожестче и PEACEдюлей помощнее. Чтоб помнил. Отца маленькой крожи из строя вывести. Для таких в аду есть отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку. Абсолютно не заслуживающего ничего такого Человека (именно с большой буквы) отправить в такой жесткий нокаут. Чтоб ему также медпомощь оказывали. Каждый раз. Чтобы ему в карточке виделся облик врача. С укором. Хотя к совести взывать тут глупо и бесполезно
Суд санкционировал 2-месячное содержание под стражей Аблайхана Саренжепова. Аргументируя применение к нему меры пресечения, связанной с именно с содержанием под стражей, следственный судья Батырбек Кудабаев отметил, что подозреваемый имел погашенные судимости, неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности.
Статья 106 предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказываемое лишением свободы на срок от трех до восьми лет.Определение степени тяжести вреда здоровью и квалификация преступления осуществляются на основании медицинского заключения и других доказательств, собранных в ходе следствия.
Уголовный Кодекс РК Статья 107. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
ПолиграфЪ Боярышников: что хирург не был белым и пушистым в этом конфликте
......я думаю наши доблестные органы разберутся кто там белый и пушистый,человеку имеющему надо заметить несколько судимостей в нашей стране не даёт право устраивать беспредел,если мы все будим дубастить друг что за страна у нас будет и так всякие уже сегодня названия слышим.....
vofkakst: отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку
Цитата:
Змея Подколодная: Такого в клетку и на балаган.
Путин тоже многих НИ В ЧЁМ НЕПОВИННЫХ украинских отцов и матерей таких же маленьких крох, вывел из строя - тогда по вашей философии- философии НАСИЛИЯ и АГРЕССИИ- его тоже как вы оба изящно выразились в БЫДЛОКОТЁЛ и в КЛЕТКУ и на БАЛАГАН - так выходит по вашему ????
ACROS, извините, а этот бандит из новости - ваш родственник или друг? Вы его так неприкрыто защищаете каждый раз и каждый же раз зачем-то Россию приплетаете. Прям начинаете максимально походить на многих местных типо "идейных" персонажей с подобной риторикой.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать