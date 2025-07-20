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≡ Обаяние хендмейда и жесткая канитель - Костанайские искусницы: у каждого ручного бренда - своя история и легенда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52184
Обаяние хендмейда и жесткая канитель - Костанайские искусницы: у каждого ручного бренда - своя история и легенда
Отправлено: 20.07.25 - 10:26
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Они приходят около трех дня и расставляют столы, которые дожидаются их во внутреннем дворике, между музеем и управлением культуры, знаете, где еще такие кондовые ворота с железным засовом под краснокирпичной аркой? Они позитивные и очень дружные, хотя сидят тихо. Иногда здесь можно услышать робкий маркетинг: «Гляньте, это я сама вышила» или «Этот браслет вам точно подойдет»…
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1460
Re: Обаяние хендмейда и жесткая канитель - Костанайские...
Отправлено: 20.07.25 - 10:26
#1
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Мне нравится все, что они делают, душа в работах чувствуется.
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