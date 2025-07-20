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Они приходят около трех дня и расставляют столы, которые дожидаются их во внутреннем дворике, между музеем и управлением культуры, знаете, где еще такие кондовые ворота с железным засовом под краснокирпичной аркой? Они позитивные и очень дружные, хотя сидят тихо. Иногда здесь можно услышать робкий маркетинг: «Гляньте, это я сама вышила» или «Этот браслет вам точно подойдет»…