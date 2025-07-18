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≡ Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52184
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 18.07.25 - 11:47
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У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, протяженный закрытый линейный перелом затылочной кости. По словам нейрохирурга, который является лечащим врачом Кистанова, на сегодня «состояние без ухудшения».
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1689
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 07:38
#30
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маргинал поднял руку на интеллигенцию, в этом надо разбираться??? как по мне - нет. что тех двоих, напавших на девочку фельдшера скорой помощи, что этого, в расход без права на суд и следствие.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8186
Перелом костей черепа, ушиб головного мозга — диагноз врача, на которого в костанайской больнице напал пациент
Отправлено: 20.07.25 - 10:03
#31
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Цитата:
Змея Подколодная:
Кто оправдывает агрессию


Как говориться: - " не судите , да и не СУДИМЫ будете..." - - сперва свою задницу подтерите , а потом будете что то про другие народы говорить в свете РУССКОЙ агрессии и вероломного и ПОДЛОГО нападения на суверенную страну.

Цитата:
Змея Подколодная:
Когда надо будет-уедем.


Вас никто и не выгоняет, вы САМИ -СЕБЯ выгоняете- накручиваете и истерите об особой миссии и исключительности какого то народа, триста лет бывшего в рабстве - кстати, где ещё есть такой народ так долго живший в рабстве, даже в Африке такого нет и не было.

Цитата:
maxsaf:
Хозяина страны не обслужили на гос. языке.


Кто о чём- а, вшивый о своих вшей- вас там не было. Кстати - и это уже НЕ АКТУАЛЬНО в свете Токаевского либерального отношения к этому вопросу.

Цитата:
Эл-починно:
зашёл ударил и подозреваемый?


А, у вас что - по другому: - зашёл, расстрелял и сразу ПРЕСТУПНИК и ОСУЖДЕННЫЙ ??
Цитата:
Змея Подколодная:

Мы сами себя кормим.


Не думаю: - если бы не мы то где вы были бы, да и были бы.

Цитата:
Змея Подколодная:
Вы себя для начала прокормите


С начала МАССОВОГО отьезда ВАШИХ на историческую родину, Казахстан в разы увеличил ВВП.(см. статистику)

Цитата:
Эл-починно:
не вам, мне тут морали читать!


Вот именно: - только и именно МНЕ читать вам морали- я у себя, а вы в гостях, не я у вас в гостях.

[Исправлено: ACROS, 20.07.2025 - 11:13]
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