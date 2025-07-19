Отправлено: - 01:00

сайлау курманов:



[Исправлено: Gljuk, 20.07.2025 - 09:55]

Цитата:Срок ему пожестче и PEACEдюлей помощнее. Чтоб помнил. Отца маленькой крожи из строя вывести. Для таких в аду есть отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку. Абсолютно не заслуживающего ничего такого Человека (именно с большой буквы) отправить в такой жесткий нокаут. Чтоб ему также медпомощь оказывали. Каждый раз. Чтобы ему в карточке виделся облик врача.С укором. Хотя к совести взывать тут глупо и бесполезно