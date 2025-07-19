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≡ Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52184
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
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Рассмотрение ходатайства полиции о взятии под стражу пациента Аблайхана САРЕНЖЕПОВА, который 17 июля в больнице ударил врача, прошло сегодня, 19 июля, в Следственном суде. Судья Батырбек КУДАБАЕВ опросил следователя, прокурора, подозреваемого и его защитника. Процесс проходил онлайн.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7647
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 21:28
#1
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Чтоб тебе руки сломали и надолго упекли куда подальше
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1744
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 19.07.25 - 23:37
#2
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Потерянный для социума человек. Такого в клетку и на балаган.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1564
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 20.07.25 - 01:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Срок ему пожестче и PEACEдюлей помощнее. Чтоб помнил. Отца маленькой крожи из строя вывести. Для таких в аду есть отдельный быдлокотел. Чтобы такие варились в собственном соку. Абсолютно не заслуживающего ничего такого Человека (именно с большой буквы) отправить в такой жесткий нокаут. Чтоб ему также медпомощь оказывали. Каждый раз. Чтобы ему в карточке виделся облик врача.
С укором. Хотя к совести взывать тут глупо и бесполезно

[Исправлено: Gljuk, 20.07.2025 - 09:55]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2262
Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в Костанае
Отправлено: 20.07.25 - 09:52
#4
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Цитата:
Суд санкционировал 2-месячное содержание под стражей Аблайхана Саренжепова. Аргументируя применение к нему меры пресечения, связанной с именно с содержанием под стражей, следственный судья Батырбек Кудабаев отметил, что подозреваемый имел погашенные судимости, неоднократно привлекался к уголовной, административной ответственности.

Источник:


по большому счёту это не равноценный размен! Негодяев больше чем хороших специалистов. предполагаю что хирург не был белым и пушистым в этом конфликте, но это не даёт повода негодяю бить хирурга!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 20.07.2025 - 10:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2262
Re: Подозреваемый в избиении врача арестован по решению суда в...
Отправлено: 20.07.25 - 09:57
#5
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Статья 106 предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказываемое лишением свободы на срок от трех до восьми лет.Определение степени тяжести вреда здоровью и квалификация преступления осуществляются на основании медицинского заключения и других доказательств, собранных в ходе следствия.

Уголовный Кодекс РК Статья 107.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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