НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о поддержке для казахстанцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52184
Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о поддержке для казахстанцев
Отправлено: 19.07.25 - 21:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серик ЖУМАНГАРИН рассказал о социальной поддержке для казахстанцев в рамках налоговой реформы. По словам чиновника, в случае изменения уровня инфляции, которая может последовать за изменениями в налоговом законодательстве, правительство готово поддержать социально уязвимые слои населения и бюджетников.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
980
Re: Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о...
Отправлено: 19.07.25 - 21:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, само гос-во растит на свою голову дармоедов! Они в скором времени станут такими требовательными как дети детдомов!
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1460
Re: Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о...
Отправлено: 20.07.25 - 08:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионеры не дармоеды, они свое отработали и имеют право на достойную старость, если тебе это понятие знакомо. А правительство рассматривает население как дойную корову, с которой надо что то взять, не налог, так штраф, не штраф так коммуналку повысить, цены повысить и так ежедневно, борьба за выживание короче.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS