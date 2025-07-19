Re: Увеличение АСП и жилищной помощи. Вице-премьер рассказал о...

Отправлено: - 08:34

Пенсионеры не дармоеды, они свое отработали и имеют право на достойную старость, если тебе это понятие знакомо. А правительство рассматривает население как дойную корову, с которой надо что то взять, не налог, так штраф, не штраф так коммуналку повысить, цены повысить и так ежедневно, борьба за выживание короче.